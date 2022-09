Az Egyesült Államok Tennessee államában jelenleg épül a Ford vadonatúj gyára, amely a vállalat 119 éves történetében egyedülálló lesz. A Blue Oval City elnevezésű létesítmény a Ford legnagyobb és legmodernebb gyártási komplexuma lesz, amikor 2025-ben üzembe helyezik. Az akkumulátorokat ott fogják gyártani, valamint egy teljesen új elektromos teherautót, amely a Ford szerint "forradalmi" lesz.

Mielőtt azonban ez a titokzatos gyártósor működésbe léphetne, először magát az üzemet kell megépíteni. Ennek érdekében márciusban megkezdődtek az előkészítő munkálatok, hogy a hatalmas telket előkészítsék a hatalmas projekthez. Csak ehhez 4,6 millió köbméter földet kellett megmozgatni, és 370 000 tonna követ kellett lerakni. Most már a földben van az acél, amely a Blue Oval City alapjául és alapköveként fog szolgálni - egy 1700 hektáron elterülő kiterjedt campusnak.

6 Fotó

"Itt, Nyugat-Tennessee-ben építjük a jövőt" - mondta Eric Grubb, a Ford új üzemének építéséért felelős igazgatója. "Ez a létesítmény a Ford jövőbeni gyártóüzemeinek alapja, és vezető szerepet fog betölteni a Ford elektromos járművekre való átállásában. "

Természetesen egy ilyen mamutprojektnek magas ára van. És ebben az esetben ez milliárdos nagyságrendű. Konkrétan a Ford 5,6 milliárd dollárt (kb. 2,3 ezermilliárd forintot) fektet be az üzembe. Amikor 2025-ben üzembe helyezik, a vállalat további 6000 új alkalmazottat vesz fel a működtetéséhez. Ha minden a tervek szerint alakul, a Blue Oval City kritikus szerepet fog játszani a Ford azon célkitűzésében, hogy 2026 végére évi 2 millió elektromos járművet építsen.

Ehhez akkumulátorokra is szükség lesz. Ez az üzem egyik fő feladata. Gyanítjuk azonban, hogy a Ford új teherautója nagyobb érdeklődésre tarthat számot a végfelhasználók körében. A Ford vezérigazgatója, Jim Farley az F-150 Lightning áprilisi gyártásbemutatóján jelentette be, hogy a következő generációs modell "más lesz, mint ez". Tekintettel arra, hogy a Chevrolet és a Ram olyan elektromos pick-upokat készít, amelyek teljesen eltérnek belső égésű motoros társaiktól, könnyen elképzelhető, hogy a Ford is valami hasonlót fejleszt az F-150 mellé.

