Augusztusban a Porsche bemutatta a 911 GT3 RS legújabb változatát. Az érkezése egybeesett a Carrera RS 2.7-es kínálatba való bekerülésének 50. évfordulójával, amely modell lényegében egy utcai versenyautó volt. Most az autógyártó a márka zuffenhauseni múzeumában a "Carrera RS Spirit" különleges kiállítással folytatja az ünneplést.

A kiállított autók között van egy eredeti RS prototípus is metálzöld színben. Ezen kívül vannak példák a 964-es, 993-as, 996-os, 997-es, 991-es és 992-es generációkból is. Az új Porsche Sport Classic is megtekinthető.

9 Fotó

A Porsche Múzeum kiállítása nemcsak az RS-t, hanem az RSR versenyváltozatot is kiemeli. A kiállított autókon kívül filmek, fényképek, versenyplakátok, brosúrák és egyéb tárgyak mesélnek a modellek történetéről.

A 911 Carrera RS 2.7 az 1972-es Párizsi Autószalonon debütált, mint a Group 4 versenyautók számára készült különleges homologizációs modell. Az előírások szerint 500 darabot kellett gyártani a vásárlók számára, de a modell még ennél is népszerűbbnek bizonyult. A Porsche összesen 1580 példányt tudott eladni ebből a sportkocsiból.

Az RS 2.7 vásárlói két opciós csomag közül választhattak. A Sport csomag a jármű tömegének csökkentése érdekében olyan elemeken spórolt, mint a hátsó ülések, a szőnyeg és a kartámaszok. A Touring csomag lágyabb felfüggesztést és olyan kényelmi funkciókat tartalmazott, mint az elektromos ablakok.

A legújabb 911 GT3 RS motorja egy 4,0 literes hathengeres boxermotor, amely 525 lóerős, és egy hétfokozatú PDK automata sebességváltó. Az autó álló helyzetből 3,2 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, a végsebessége pedig 296 km/óra.

Az új GT3 RS elöl aktív aerodinamikai elemekkel, hátul pedig hatalmas hátsó szárnnyal rendelkezik. A karosszéria 409 kilogramm leszorítóerőt képes kifejteni 200 km/órás sebességnél.

