A Peugeot 3008 jelenlegi generációját a 2021-es modellév közepén átdolgozták. Megújult külsőt és egyéb fejlesztéseket kapott. Ez azt jelenti, hogy valamikor egy következő generáció is követni fogja. Az első kémfelvételek pedig most egy nagyon korai fejlesztési járművet mutatnak tesztvezetéseken, amely egyáltalán nem hasonlít a jelenlegi SUV-ra.

Így még mindig nem tudjuk, hogyan fog kinézni a következő Peugeot 3008, mert az autógyártó egyelőre egy Citroën C5 Aircross karosszéria alá rejti a technikát. A Citroën sem teljesen egyezik a Peugeot modellel, hiszen a hátsó ajtók kicsit rövidebbnek tűnnek, mint a C5-ön. A hátsó ablak körüli hézagos krómdíszítés is nagyon feltűnő. A Citroën-álcával ellátott Peugeot a kerekek fölött is magasabbra emelkedik, mint a hagyományos Aircross.

21 Fotó

A Peugeot 3008 mérete növekedhet az előző modellhez képest, de ez nem jelent majd jelentős változást. Ez több helyet jelent a rakomány és az utasok számára, és a 2009-ben bemutatkozó SUV-nak némi mozgásteret biztosít. A harmadik generáció alaposan áttervezett belső térrel is rendelkezik majd, a legújabb technológiákkal és kényelmi funkciókkal felszerelve.

Az újratervezett SUV még túl korán van ahhoz, hogy a hajtásláncokról beszéljünk. Arra számítunk azonban, hogy a Peugeot benzines, mild hibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtásláncokkal kínálja majd a 3008-ast. A jelenlegi generációs 3008 Hybrid összkerékhajtással 300 lóerős teljesítményt és 520 newtonméteres nyomatékot biztosít.

Hogy mikor változik meg az álcázás, és mikor láthatjuk először az új 3008-ast Peugeot karosszériában, még nem tudni. Ugyanez igaz a premierre és a piaci bevezetésre is. Az időpont, amikor a Peugeot hivatalosan is lerántja a leplet az új modellről, azonban nem valószínű, hogy 2023 közepe előtt eljön, és mielőtt a 3008-as a kereskedésekbe kerülne, talán még kétszer is megünnepelhetjük az Újévet.

Egy litván kamionosnak súlyos büntetést kell kifizetnie, mivel az elmúlt egy évben 19-szer mérték be a megengedettnél magasabb sebességgel. A részletekről itt írtunk.