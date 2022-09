2020 májusa óta követjük a BMW M3 CS tesztjeit. Kémeinknek a minap ismét sikerült lefényképezniük az extrém szedán prototípusát a Nürburgringen, és sokkal kevesebb álcát viselt, mint a korábbi alkalmakkor.

Ahogy az várható volt, ez a modell tulajdonképpen az M4 CSL négyajtós változata: vizuálisan legalábbis a jellegzetes, vízszintes sávok nélküli, Y-alakú elemekkel ellátott hűtőrács és a sárga "motorsportos" menetjelzők miatt hasonlít a könnyű sportkupéra. A kisebb M3 és az M3 Competition modellekhez képest a Competition Sport szedán másik első lökhárítóval és egy jól látható splitterrel is kitűnik majd.

23 Fotó

A fejlesztők a motorháztetőt, a tükörházakat és a hátsó oldalablakokat is álcázták. Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a pletykának, miszerint a második sorban van néhány kagylóülés, van némi valóságalapja. A kis spoilerrel és négycsöves kipufogórendszerrel ellátott hátsó rész ismerősnek tűnik, bár az M3 CS az eredeti diffúzort kapja. Mindenesetre a BMW már nem próbálja elrejteni az autó hátulját a kíváncsi szemek elől.

Valószínűleg a szedán műszaki finomításokból álló programját nagyrészt ugyanígy az M4 CSL-től kölcsönözték. Ez pedig azt jelenti, hogy a háromliteres turbó-hatos teljesítményének 510 lóerőről 550 lóerőre történő növelésére, a kompozit anyagok bőkezűbb felhasználásával történő súlycsökkentésre, valamint néhány kényelmi opció elhagyására, a merevséget növelő kiegészítő rugókra, új felfüggesztési beállításokra és hasonlókra számíthatunk.

A BMW M3-nak már a legutóbbi generációjában is volt CS változata: 1200 példányban gyártották. Az M4 CSL alapján ítélve ezúttal valamivel nagyobb számú lehet a gyártás, de még így is korlátozott lesz, többek között az időzítés tekintetében is: úgy hallottuk, hogy a szedánt 2023 júliusától 2024 februárjáig gyártják majd, befejezve a kupé ezer darabos összeszerelését.

Fotó forrása: CarPix

