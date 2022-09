A múlt hétvégén nyitotta meg kapuit az ikonikus brit autómárka, az MG (Morris Garages) országos lefedettséget biztosító, 22 tagú márkakereskedői hálózata Magyarországon. Az érdeklődők a szeptember 17-ei hivatalos nyitás alkalmából szervezett országos nyílt hétvége keretén belül tekinthették meg és próbálhatták ki az MG újjászületett modelljeit: a két motorváltozattal elérhető benzines ZS és a tölthető hibrid EHS városi terepjárókat. A nyílt hétvége sikere mind látogatószámban, mind a vásárlói visszajelzések tekintetében, mind értékesítési volumenben felülmúlta a várakozásokat.

Az MG magyarországi importőre, a Duna Motors Disztribúció Kft. a 2022. szeptember 6-án tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a márka szeptember 17-én 2 modell 6 változatával kezdi meg a hazai értékesítést. Ekkor mutatták be az ország 22 pontján egyszerre nyitó márkakereskedői hálózatot, melyhez nagy múltú, jól ismert, tapasztalt márkakereskedések csatlakoztak. Már az is előre jelezte a sikert, hogy a szept.6-ai sajtótájékoztatón „breaking news”-ként jelentették be, hogy a nemzetközi háttérrel rendelkező, egyik hazai piacvezető flottakezelő vállalat, az Arval Magyarország Kft. a külföldi tapasztalatokra alapozva bizalmat szavazott az MG márkának, és első itthoni vevőként és első flottavásárlóként már az az értékesítés indulása előtt megrendelt 10 MG márkájú autót.

„Az összes kereskedésünk sikeresnek értékelte a nyílt hétvégét mind a látogatószám, mind a vásárlói visszajelzések és az értékesítési volumen tekintetében. Visszajelzéseik alapján a hétvégén látott érdeklődés már régen nem volt tapasztalható nyílt hétvégéken. Országszerte közel 830 érdeklődő kereste fel az MG szalonokat és 367 tesztvezetésen próbálták ki az új modelljeinket. Az ügyfelek között minden korosztály képviseltette magát, a fiatal családoktól, a nyugdíjas párokig bezárólag."

"Bíztató, hogy a nagyszámú érdeklődő mellett az MG modellek kedvező fogadtatásban részesültek a potenciális ügyfelek körében, pozitívak voltak az első vásárlói benyomások. Még az is elvesztette minden kétségét, aki fenntartásokkal érkezett. Meggyőzte őket az autók minősége és menettulajdonságai: a meglepően tágas utastér és kategóriáján felüli csomagtartóméret, a minőségi anyaghasználat és kidolgozottság, az összeszerelési minőség, a kiváló ár-érték arány, a rövid szállítási határidő és nem utolsó sorban a vevők számára hosszú távon biztonságot nyújtó, teljeskörű 7 év gyári garancia. Külön öröm számunkra, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek a magasabb árfekvésű, azon belül is a gazdagabb, Luxury felszereltségű MG modellek iránt érdeklődnek inkább."

"Az eredmények minden tekintetben felülmúlták előzetes elvárásainkat, hiszen közel 100 autót értékesítettek a kollégák. Nyílt hétvégénk sikere azt bizonyítja, hogy jelentős az érdeklődés a MG márka iránt, ami rendkívül nagy bizakodásra ad okot a jövőt illetően” - összegezte az eredményeket Markó Zoltán, az MG magyarországi márkaigazgatója.

Az MG modelljei Európa-szerte nagy népszerűségnek örvendenek: 2019-es visszatérése óta a leggyorsabban növekvő autómárka az európai piacon. Immár – Magyarországot is beleértve – 26 európai országban 686 márkakereskedéssel van jelen, ami a tervek szerint az év végére 840-re növekszik. A visszatérés óta mintegy 150 000 autót értékesítettek - ebből 60 00-et 2022 első 8 hónapjában. Az MG töretlen fejlődését biztosító terve, hogy 2025-ig, a márka a millenniumának ünnepléseként, további 10 modellel bővíti az európai kínálatát a különböző vásárlói szegmensek igényeihez hangolva.

