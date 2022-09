A Toyota 2021-ben dobta piacra a legújabb Land Cruisert (J300), de még mindig gyártja az 1984-ben bemutatott J70-est. A megrendeléseket azonban leállították, mert a kereslet meghaladja a kínálatot. Tiszteletreméltó kora ellenére a mindenhová használható teherautó nem mutatja a lassulás jeleit, mivel a szigorúbb biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében frissítéseket végeznek rajta. Eközben egy páncélozott járművekre szakosodott cég kiadta az egyik legvadabb átalakítást, amit valaha láttunk.

A dél-afrikai Africa Aerospace and Defence Show-n (AAD2022) bemutatott SVI Engineering MAX 3 Six-Wheeler a J79 alvázra épül. Ahogy a neve is mutatja, rendelkezik egy harmadik tengellyel, de a páncélozott járművek szakértője szerint a J79-es egy "anomáliájának" kijavítása érdekében a második tengely szélességét is módosították, hogy a kerekeket az első kerekekhez igazítsák. Ezenkívül a két leghátsó tengelyen is tárcsafékek működnek, hogy a jármű megnövekedett súlyának megfelelő jobb fékerővel rendelkezzen, miután egy plusz kerékkészletet adtak hozzá.

16 Fotó

A baljós terepjáró, amely úgy néz ki, mintha a következő Mad Max-film főszereplője lenne, teljesen újratervezett, páncélozott acéllemezekből készült karosszériával rendelkezik, amely képes túlélni egy rohamlövegekkel és gyalogság elleni gránátokkal végrehajtott támadást. Alapfelszereltségként EN1063 BR6 védelmi szintet kínál, de opcionálisan BR7-re fejleszthető. Az SVI Engineering új hátsó kipörgésgátlót épített be, és finomításokat végzett a felfüggesztésen.

Az erőt az elpusztíthatatlan 4,5 literes V8-as turbódízel motor adja, amely 5 500 kilogramm maximális bruttó járműtömeget tud elvonszolni. Ennek a tömegnek egy részét a drónelhárítónak tulajdonítják, amelynek radarja érzékeli az ellenséges drónok helyzetét és azonosítja azokat. Ezt követően az információt elküldi a harci vezérlőrendszerbe, amely egy automatizált gránátvetőhöz kapcsolódik. Miután a drónt leszedték, a teherautó hátuljára szerelt motorral lehet begyűjteni.

Bár az AAD2022 kiállításon bemutatott koncepció a duplafülkés karosszériaváltozaton alapul, az SVI Engineering szerint az egyfülkés és a Troop Carrier/WorkMate néven ismert SUV változat átalakítását is forgalmazni fogja.

Egy litván kamionosnak súlyos büntetést kell kifizetnie, mivel az elmúlt egy évben 19-szer mérték be a megengedettnél magasabb sebességgel. A részletekről itt írtunk.