A Caterham új bemutatóval tér vissza, amely a Super Seven sorozat két termékét is leleplezi egyszerre. A Super Seven 600 és a Super Seven 2000 egyaránt az Egyesült Királyságban kerül forgalomba, de az utóbbi egy későbbi időpontban az Egyesült Államokban is elérhető lesz. Mindkét autó megvásárolható készlet és teljesen megépített formában is.

A Super Seven 600-at egy 0,6 literes Suzuki turbómotor hajtja, amely 84 lóerős csúcsteljesítményt produkál, ahogyan a Seven 170-es modellben is megtalálható. A sportautó lengőtengelyes futóművön közlekedik, és mindössze 6,9 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 kilométer/órára.

14 Fotó

Az erősebb változatban (ez látható a cikk alján lévő galériában) egy 2,0 literes Ford Duratec motor dolgozik 180 lóerővel. Ez a jármű mechanikusan rokonságban áll a Seven 360-nal, és a kettőben közös a brit cég számos más modelljénél is megtalálható de-Dion alváz is. A 100 km/órás sprint 4,8 másodpercig tart. A jobb pályateljesítményt kereső ügyfelek megrendelhetik az opcionális sportfutómű-csomagot hátsó kipörgésgátlóval és négydugattyús, szellőztetett első ülésekkel.

Vizuálisan a két Super Seven modell az 1970-es és 1980-as évek Caterham-stílusának keverékét képviseli. Ez leginkább a szélesített első sárvédőkön látszik, amelyek 14 colos, retrós dizájnú kerekeket rejtenek. Mindkét járművet Avon ZT7-es gumikkal és polírozott kipufogócsővel szerelték fel, valamint modern vonásként LED-es hátsó lámpákkal.

Ha az ember beül a fekete bőrkormány mögé, észreveheti a kárpitot, amely többféle színben kapható a bőrülésekhez, a műszerfalhoz, a sebességváltó alagútjához és a kézifék karjához illeszkedve. Ezek közül néhány árnyalat kizárólag az új Super Seven sorozathoz tartozik, és jelenleg nem érhető el a Caterham más termékeihez.

Mint már említettük, a Super Seven 600 és a Super Seven 2000 is kapható lesz az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban a Super Seven 600 29 990 fontról (14 millió forint) indul, míg a Super Seven 2000 39 990 fontról (18,6 millió forint) indul. Mindkét ár alkatrészkészlet formájában vonatkozik az autóra.

