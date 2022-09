A NIO készül leszállni Európában, és ezt komoly szándékkal teszi. A vállalat elnöke és társalapítója, Csin Lihong elmondta, célja, hogy az elektromos autók terén az egyik vezető márkává váljanak, és hogy a meglévő márkáknak - a BMW-től a Mercedesig és a Volkswagenig - megálljt parancsoljon, a kínai vállalat ehhez az akkumulátorcserére és egy sor különösen előnyös lízingformulára fog összpontosítani.

"A termékek és szolgáltatások terén messze a versenytársaink előtt járunk, és ha már egyszer előnyben vagyunk, akkor csak a megfelelő ütemben kell haladnunk, hogy megőrizzük azt" - mondta Lihong a Reutersnek Németországból adott telefonos interjújában.

A NIO, mint említettük, az akkumulátorcserét az öreg kontinens piacain lévő ügyfelek megnyerésére fogja felhasználni. A hofeji székhelyű vállalat olyan állomások hálózatának kiépítését szorgalmazza, ahol ügyfelei menet közben cserélhetik autójuk akkumulátorát egy már feltöltöttre.

Kínában több mint 1000 aktív állomás van, és a vállalat már megnyitott néhányat Norvégiában is, ahol a NIO tavaly óta van jelen. Most, hogy más piacokon is debütálni fog (az év végéig), a szándék az, hogy itt is sűrű akkumulátorcsere-infrastruktúrát hozzanak létre. Konkrétan a márka 2025-ig ezer állomást szeretne telepíteni Kínán kívül (azaz főként Európában).

A cél elérése érdekében a NIO magyarországi gyárában akkumulátor-csereállomásokat is építeni kezdett. "Kínából nagyon drága a szállításuk" - mondta Lihong - "a nagy méretük miatt."

A menet közbeni akkumulátorcsere-állomások nemcsak az autók használhatósága szempontjából jelentenek előnyt a NIO számára, amelyeknek nem kell feltétlenül megállniuk és feltöltődniük egy töltőállomáson, hanem az akkumulátor cseréjével néhány perc alatt feltöltődhetnek (a művelet egyébként teljesen automatizált).

Az akkumulátorcserére támaszkodva a kínai gyártó képes függetleníteni az autó költségét az akkumulátor költségétől, jelentősen csökkentve a listaárakat, és előfizetéses alapon hozzáférést biztosítva az akkumulátorcsere-állomásokhoz.

