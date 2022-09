Ez a hónap nagyon különleges a Ford számára. Az autógyártó egyik ikonikus márkaneve új generációt kapott, az új Mustang pedig továbbra is a címlapokon van, és szinte minden nap újabb hírekkel szolgál. Ma egy kicsit csend van, és úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy valami nem hivatalos dolgot osszunk meg veletek. De mégis a világ legnépszerűbb sportautójához kapcsolódóan.

Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi lehet a fentebb látható autó, még ne siessetek el következtetéseket levonni. Ez egy nem hivatalos renderelés, amely megmutatja, hogyan nézhet ki a lovaskocsi shooting brake változata. És joggal mondhatjuk, hogy ez egy hagyományos shooting brake, csak két ajtóval, és nem egy kombi. A rajz X-Tomi Designtól származik.

Első ránézésre valószínűleg nem hangzik jól egy hosszú tetős Mustang ötlete, de be kell vallani, hogy nagyon tetszik, amit látunk. Az új Mustang izmos hátsó sárvédői szépen összeolvadnak a ferde tetővonallal egy nagy C-oszlopban, amely oldalról nézve a jármű végét jelzi. Hátulról nem áll rendelkezésünkre rálátás, bár feltételezzük, hogy a hátsó rész változatlan marad, de a spoiler alatt egy kis hátsó ablakot kap.

A hónap elején a Ford több Mustang-vázlatot is közzétett, amelyek alternatív formaterveket ábrázoltak. Ezek között volt egy négyajtós szedánszerű virtuális rajz, amely arra utal, hogy valamikor a sportkocsi praktikusabb változatát fontolgatták. Nem tudjuk, mi lett a projektből, de egy Mustang márkájú járműcsaládot tudunk elképzelni, amely magában foglalhatná a hagyományos Mustangot , a Mustang Mach-E elektromos crossovert, a Mustang szedánt és a Mustang shooting brake-et.

Sajnos egyelőre csak az első két modell létezik. Kétségeink vannak afelől, hogy a Ford hamarosan praktikusabb származékokkal bővíti a Mustang kínálatát, de ha valaha is úgy dönt, hogy így tesz, akkor már most is van néhány nagyon jó ötlet.

Egy litván kamionosnak súlyos büntetést kell kifizetnie, mivel az elmúlt egy évben 19-szer mérték be a megengedettnél magasabb sebességgel. A részletekről itt írtunk.