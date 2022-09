A BMW M3 riválisa már csak a sarkon van. A Mercedes egy hivatalos teaserrel jelentette be, hogy az új C 63 AMG szeptember 21-én mutatkozik be. A szuperszedán számára nem ez lesz az abszolút debütálás, tekintve a júniusi Goodwood Festival of Speed-en tartott előzetes bemutatót.

Azonban nagy érdeklődéssel várják, hogy a prototípus (akkor még álcázva) számai hogyan fognak átmenni a sorozatgyártású modellbe.

Részben az elmúlt hónapok kémfotóinak és pletykáinak köszönhetően már sokat tudunk az új C 63 AMG-ről, kezdve a motorral. A V8-asnak végleg búcsút mondva a Mercedes egy plug-in hibrid hajtásláncot alkalmaz, amely az A 45 AMG S-ből származó 2.0-literes M139-es motorból és egy 6,1 kWh-s akkumulátorból áll, amely egy hátul elhelyezett villanymotort hajt.

Összességében a Mercedes legalább 670 lóerőt fog elérni, ami egyértelmű előrelépés az előző modell 510 lóerejéhez képest. Ugyanakkor, ahogy az AMG GT S E-Performance esetében is, a hibrid hajtáslánc inkább a teljesítményre, mint a hatótávolságra összpontosít. Valószínű tehát, hogy a C 63 AMG csak néhányszor tíz kilométert tehet meg elektromos üzemmódban, és az akkumulátor minden erőfeszítése a három másodperc körüli 0-100 km/h-s sprintre irányul.

Meglátjuk azonban, hogy mi lesz az összehasonlítás a BMW-vel, amely semmiképpen sem lesz kisebb. A bajor gyártónak ugyanis legalább 2030-ig nem áll szándékában kivonni a hathengeres (vagy az 5-ös sorozat esetében a V8-as) motorokat a legerősebb modelljeiből.

Visszatérve a Mercedeshez, a későbbiekben a C 63 AMG kínálata egy kombi változattal is bővülni fog. Az előző generációval ellentétben azonban nem láthatunk majd Coupét és kabriót. Ez a két karosszéria ugyanis a CLE-ben egyesül, egy új modellben, amely az összes kétajtós Mercedes C- és E-osztályt egyesíti.

A Ford közzétette az első képet az új Mustang utasteréről, itt lehet megnézni.