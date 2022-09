Az Evergrande kínai konszern pénteken elindította első autójának, egy elektromos járműnek a gyártását az északi Tiencsinben található gyárban - jelentette be a csoport leányvállalata, amelynek pénzügyi helyzete hónapok óta aggasztja a piacokat.

Az Evergrande, a kínai ingatlanpiaci nehézsúlyú vállalat a tavaly 260 milliárd euróra becsült adóssága fojtogatja. A csoport a túléléséért küzd. Az ingatlanokon kívül az Evergrande számos ágazatban jelen van, és az autóipar a cég egyik kirakatává vált.

A csoport "örömmel jelenti be a Hengchi 5 sorozatgyártásának megkezdését", amely a legelső járműve, szerepel az Evergrande Auto közleményében. Az első szállítások októberben kezdődnek, közölte a vállalat.

A 2019-ben alapított Evergrande New Energy Group nevű leányvállalat már a kezdetektől fogva kijelentette, hogy az amerikai Tesla gyártóval akar versenyezni. Az Evergrande "három-öt évet" adott magának, hogy a legerősebb csoport legyen a világon az elektromos autók terén.

A kantoni székhelyű cég azonban lemaradt járművei tervezésében és forgalmazásában. A működési nehézségeket jelentős pénzforgalmi problémák súlyosbították, és a Hengchi 5 indítását többször elhalasztották.

Az Evergrande, amely hosszú ideig Kína első számú ingatlancége volt, pénzügyi helyzete is jelentősen romlott tavaly óta. A piacok azóta is aggódva figyelik, mivel egy ilyen nagy csoport összeomlása katasztrofális következményekkel járna a gazdaságra nézve. Az Evergrande eredetileg júliusban mutatta volna be szerkezetátalakítási tervét, de a bejelentést egy meg nem határozott időpontra halasztották.

A szorult helyzetéből való kilábalás érdekében a vállalat az elmúlt hónapokban megpróbált eszközöket értékesíteni és csökkenteni más vállalatokban lévő részesedését. Az Evergrande-nak azonban továbbra is nagy ambíciói vannak az autóiparban.

A helyi média szerint főnöke, Xu Jiayin, 10 éven belül elektromos bajnokká akarja alakítani csoportját, és ezt az ágazatot akarja a fő üzletágává tenni. Kínában az elektromos autók piacán különösen nagy a verseny. Számos helyi gyártó verseng azért, hogy kihasználja az ágazat által kínált lehetőségeket, amelyet vásárlási támogatásokkal támogatnak.

