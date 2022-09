Az Aston Martin DBX707 idén februárban debütált, és egy módosított 4,0 literes, duplaturbós V8-as motorral érkezett, amely közel 700 lóerőt teljesít. A brit márka ezzel az SUV-val végre megfelelő versenytársat adott a Lamborghini Urusnak és a Ferrari új modelljének, a Purosanguénak. De vajon jó-e a pályán? Chris Harris egy új videóban mondja el a véleményét.

A híres autós újságíró és kritikus határozott kijelentéssel kezdi a videót: "Nem szeretem az SUV-ket." Az Aston Martin új modellje azonban arra inspirálta, hogy adjon még egy esélyt ennek a járműszegmensnek. De előbb Harris elmagyarázza, mit nem szeret bennük: "túl nagyok, túl nehezek, túl magasak, bután néznek ki."

Ezzel együtt - vajon a nagy teljesítményű DBX lenyűgözheti Harrist?

Általánosságban elmondható, hogy a Top Gear műsorvezetőjét lenyűgözi az a teljesítményszint, amit ez az óriási SUV a mérete és súlya ellenére nyújt. A futómű is tetszik neki. A motor kalibrációja Harris szerint nem a legjobb, de a jármű van olyan gyors, mint egy Audi RS6 Avant a pályán. Ez persze tisztán szubjektív megítélés, de Harris azt is mondja, hogy szerinte a DBX707 gyorsabb, mint egy Lamborghini Urus. Mi a helyzet a Purosanguéval? A maranellóiak furcsa SUV-ját még senki sem vezette, de remélhetőleg hamarosan erre is lesz lehetőség.

Azt azonban tudjuk, hogy az Aston szuper SUV-ja szupergyors. A Motor1.com globális kiadásának főszerkesztője, Seyth Miersma tavasszal Olaszországban tesztelte a hardcore családszállítót, és biztos volt benne, hogy "a DBX707 méltó versenytárs a szuper SUV-király címért." Ebbe a ligába tartozik a Bentley Bentayga Speed és a Porsche Cayenne Turbo GT is, bár ez a két modell valószínűleg más közönséget céloz meg. Ennek ellenére mindhármat szívesen látnánk az Urusszal és a Purosangue-val együtt valami olyasmiben, mint a világ leggyorsabb SUV-jainak gyorsulási versenye.

A DBX707 már megvásárolható. Ha fontolgatod, hogy veszel egyet, mindenképpen hallgasd meg Chris Harris véleményét is. Ha több mint 90 millió forintot akarsz költeni egy járműre, jobb, ha jól tájékozott vagy.

