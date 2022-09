A Ford Mondeo, az Opel Insignia és a Renault Talisman távozásával a VW-csoport azt reméli, hogy a Passat/Superb ikrek következő generációja erős eladásokat generál majd. Ez még mindig nehéz feladat, amikor Európában és a világ más részein továbbra is az SUV-k a divatosak. Valószínűleg 2023-ban esedékesek a konglomerátum utolsó belsőégésű motorral szerelt, mainstream középkategóriás autói, amelyeket a Skoda otthon, Csehországban fog gyártani.

Addig még rengeteg tesztelésre van szükség, és ki kell vasalni az összes hibát. Kémeink most kiszúrták az új Superbet, és a prototípus ismét a praktikusabb kombi bőrbe bújt. Hivatalosan is megerősítették, hogy a hagyományos liftback marad a gyártásban, de a pletykák szerint a VW lemond a Passat szedánról, és ezért csak a kombit fogja árulni. A jelek szerint a jármű a teljes szériakarosszériát, valamint a végleges lámpákat is megkapta.

16 Fotó

Míg a külső úgy tűnik, hogy a változásokkal biztosra megy az evolúciós úton, az utastérbe pillantva egy teljesen áttervezett műszerfalat láthatunk. Az Enyaqhoz hasonlóan a 2023-as Superb is egy tabletszerű érintőképernyőt kapott, amely kiemelkedik a középkonzolból. A kijelző nagyobbnak tűnik, mint az Octaviában található, és az alatta lévő panel feltehetően érintésérzékeny kezelőszerveket tartalmaz. Ez a teljesen digitális műszeregység valószínűleg az egész kínálatban széria lesz, mivel ez gyakorlatilag a Skoda zászlóshajója.

Az Auto Expressnek adott interjújában körülbelül egy évvel ezelőtt Thomas Schäfer, a korábbi vezérigazgató röviden beszélt a 2023-as Superb utasteréről, mondván, hogy az "az új felhasználói nyelvünket fogja hordozni, amely kiterjed arra is, amit megérint és érez. Először a Superb kapja meg, majd utána [a második generációs] Kodiaq."

A továbbiakban elmondta, hogy egyes részeket az Enyaqból adaptálnak majd, így a szabadon álló képernyő ugyanolyan 13 hüvelykes képátlójú lehet, mint az elektromos SUV-ban. Reméljük, hogy még mindig marad néhány hagyományos gomb, ahelyett, hogy mindent kizárólag az érintőképernyőn keresztül kellene irányítani. Ennek ellenére a Skoda új Vision 7S koncepciója egy egyszerűsített belső teret vetít előre.

A Superb és a Passat várhatóan megkapja a VW konszern által legutóbb kifejlesztett belsőégésű motorokat, benzines és dízel ízesítésben egyaránt. A logika szerint a belső égésű motorokat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a pár éven belül érkező Euro 7-es előírásoknak, mivel ezt a két autót valószínűleg legalább 2030-ig fogják értékesíteni. Egy konnektoros hibrid hajtáslánc is készülőben van, de tisztán elektromos Passat nem lesz, mert ezt a szerepet az ID. Aeronak tulajdonították. Egyelőre nincs szó egy ezzel egyenértékű Superb EV-ről.

A Ford közzétette az első képet az új Mustang utasteréről, itt lehet megnézni.