Ismét kiállít az egyik legnagyobb presztízsű járműipari eseményen, az IAA Transportation kiállításon Európa ikonikus buszgyártója, az Ikarus. A több, mint 125 éves múlttal rendelkező magyarországi buszgyártó olyan saját fejlesztésű és gyártású termékeket mutat be, mint az egyedülálló elektromos egészségügyi ellátó busz, az elektromos töltőállomás és a városi elektromos busz, az Ikarus 120e.

Az Ikarus az egyetlen magyar buszgyártó, amelyik idén kiállítja termékeit az IAA kiállításon. A cég a kiállításon is látható Ikarus 120e elektromos buszokra 16 év korrózió elleni védelmet garantál, valamint előnyként emeli ki a buszüzemeltetők által is visszaigazolt kiemelkedő hatótávolságot és a kedvező fogyasztást. Az Ikarus elektromos buszok Magyarországon kívül már Németországban és Lengyelországban is futnak.

A magyar gyártó egyedülálló innovációja is látható a kiállításon, a pandémia idején kifejlesztett szintén zéró emissziós egészségügyi ellátó busz, amely kialakításának köszönhetően alkalmas magas színvonalú, biztonságos és nem helyhez kötött egészségügyi ellátás biztosítására az adott helyszínen. A busz a pandémiás időszakban kórházi kihelyezett szűrő- és oltópontként üzemelt, valamint különböző sportrendezvényeken, mint szűrőállomás mutatkozott be.

A fenntartható jövő közösségi közlekedésének záloga az elektromos buszok mellett az azokat megfelelően kiszolgáló töltőállomások, a töltőállomások optimális energia ellátását biztosító energiatároló rendszerek és az töltést szabályozó energiamenedzsment. Az Ikarus által kifejlesztett töltőállomás azonban nem kizárólag buszok, hanem CCS töltési szabvánnyal rendelkező elektromos járművek töltésére is alkalmas. A felhasználó igénye alapján egyedileg kialakított energiatároló rendszer képes arra is, hogy akár megújuló energiaforrás felhasználásával töltse fel az akkumulátorokat. Az Ikarus Dynamic Load Management (DLM) szoftvermegoldás pedig akár több elektromos jármű egyidejű töltését is lehetővé teszi a leghatékonyabb módon, úgy, hogy egyensúlyt alakít ki az energia dinamikus felhasználásával és a töltők közötti elosztásával.

A cég nem titkolt törekvése az exportpiacok újbóli meghódítása, hiszen a nagy múltú gyártó eddig több mint 250 ezer buszt gyártott és értékesített az öt kontinens közel ötven országában. A siker záloga lehet a hagyományosan magas Ikarus minőség, az ügyfelek egyedi igényeinek rugalmas kiszolgálása és a rövid szállítási idő mellett a komplex rendszerek szállítása (busz, töltő, energia tároló).

„Hiszünk abban, hogy komplex megoldásokat kell kínálnunk a zéró emissziós közösségi közlekedés megvalósításához. Mérnökeink is ezen elvek alapján dolgoznak, fejlesztéseik minden esetben olyan termékek létrejöttét teszik lehetővé, amelyek tökéletesen illeszkednek a fenntartható városok közlekedésének kialakításához és működtetéséhez” – mondta Tankó Zoltán a Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója.

