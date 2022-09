Norvégia világelső az elektromos autók elterjedésében, és az emberek mindenre használják az elektromos autójukat, még olyan feladatokra is, amelyeket a legjobb lenne valamilyen teherautóval vagy traktorral elvégezni. Egy új videón, amelyet most tettek közzé az Instagramon, két Tesla Model 3 látható, amint fákat vontatnak maguk mögött, a képaláírás szerint a norvég farmerek várják a Tesla Cybertruckot, addig pedig azt használják, amijük van, jelen esetben a legkisebb Teslát.

A Tesla járművek rendkívül népszerűek Norvégiában, annak ellenére, hogy az országban rengeteg más elektromos jármű is található minden olyan márkától, amelyik kínálja őket, még olyan kínai márkáktól is, amelyek termékei máshol Európában nem kaphatók. És úgy tűnik, hogy a norvégok, különösen a vidéki területeken élők, valóban gondolkodnak a Cybertruck vásárlásán.

Az azonban még mindig nem teljesen eldöntött, hogy mikor debütál a Tesla Cybertruck, és hogy mennyibe fog kerülni. Az autógyártó azt nyilatkozta, hogy a Cybertruck fejlesztését még idén be akarja fejezni, és a gyártás megkezdésének legutóbbi becsült határidejét, amelyet többszöri halasztás után (miután koncepcióként 2019-ben mutatták be azzal az ígérettel, hogy két éven belül eléri a gyártást) 2023 közepére tűzték ki, jó úton halad.

Valószínű azonban, hogy a Tesla nem fogja hagyni, hogy a Cybetruckot ismét elhalasszák, különösen azért nem, mert időközben a három évvel ezelőtti bemutatása után más cégek is beszálltak, és piacra dobták saját, rivális elektromos pickupjaikat. Így bár a Tesla elsőként mutatott be egy elektromos teherautó koncepciót, elvesztette ezt az előnyét, és most azon van, hogy felzárkózzon a Fordhoz, a Rivianhoz vagy a General Motorshoz.

És még ha a Cybertruck az Egyesült Államokban debütál is, Európában valószínűleg nem lesz azonnal elérhető, még az EV-barát Norvégiában sem, mivel a Teslának rengeteg előrendelést kell teljesítenie, és a szögletes, rozsdamentes acélból készült teherautó iránt még mindig nagy a kereslet, ami a tényleges gyártás megkezdésével még nagyobb lesz. Az európaiak végül mégis megkapják a Cybertruckot, de az amerikaiak természetesen előbb a magukét.

A Tesla az év elején le is állította a Cybertruck megrendeléseinek fogadását Európából és Kínából, arra hivatkozva, hogy Észak-Amerikában nagyon erős a kereslet, amit először ki kell elégítenie. A gyártás első három éve már teljesen le van foglalva, és a Tesla a Cybertruckot csak egyetlen gyártási helyszínen, a texasi Austinban található Gigafactoryban fogja gyártani, amely a hírek szerint a felfutás után akár évi 750 000 jármű gyártására is képes lesz.

Egy litván kamionosnak súlyos büntetést kell kifizetnie, mivel az elmúlt egy évben 19-szer mérték be a megengedettnél magasabb sebességgel. A részletekről itt írtunk.