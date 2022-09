Will.i.am és a Mercedes-AMG együttműködése valószínűleg az egyik legfurcsább a világon. De még furcsább ennek a partnerségnek a terméke, amely hivatalosan a WILL.I.AMG nevet viseli. Az egyedi jármű egy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe-ként kezdte életét, de egy Mercedes G-osztállyal furcsa arcátültetést hajtottak végre rajta.

A májusban bejelentett, furcsa külsejű kupé az eredmény, amely közelről még furcsábbnak tűnik, hála a MercBenzKing által készített élő videónak. Rengeteg mindent lehetne mondani erről az egyedi építményről, bár kezdhetjük azokkal, akik felelősek azért, hogy ez lehetővé vált.

A West Coast Customs, a népszerű szerviz, amely az MTV Pimp My Ride című műsorának köszönhetően vált ismertté, készítette a WILL.I.AMG-t. A "The Flip" néven is ismert autó, ez a legutóbbi együttműködés will.i.am-mel már a hatodik projekt volt, amelyen a West Coast Customs a 47 éves rapperrel dolgozott.

A szögletes első rész díszeként egy medve logó található, amely a Merc háromágú csillag emblémáját fogadja be. A logó hasonlóképpen megtalálható mind a négy kerék közepén - mindez a "Bear Witness" limitált szériás ruházati és kiegészítő kollekció népszerűsítése érdekében.

És persze nem hiányozhatnak a The Flip hátsó csuklós ajtói sem, amelyek az AMG GT 4-Door Coupe-t egy rendes, kétajtós kupévá változtatták.

A belső teret érintő változások nem terjedtek el (az extra hosszú ajtókat leszámítva), ahogy a hátsó külső frissítések sem. A középső szigettel ellátott panoráma üvegtető, a szénszálas díszítések, az Alcantara bélések, valamint a WILL.I.AMG márkájú padlószőnyegek és küszöbök kivételével nem sok eltérést alkalmaznak az utastérben. A motortér szintén változatlan maradt, ami jó dolog.

A Flip a Forma-1-es Miami Nagydíjon debütált a nyilvánosság előtt. A projekt talán szokatlanul néz ki, de jó cél érdekében készült. Konkrétan a Bear Witness kollekció Drop 1 - Limited Edition bevételét a művész i.am/Angel alapítványa javára fordítják, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű fiatalokat inspiráljon arra, hogy nagyobb dolgokat érjenek el.

