Először csatlakozott teljesen elektromos jármű a Call of Dutyhoz, mégpedig a GMC Hummer EV pickup formájában, amely együttműködik az Activision népszerű első személyű lövöldözős videojáték-franchise-ával.

A Call of Duty: Next eseményen bejelentett és néhány nappal korábban a GMC által már megszellőztetett együttműködés révén a Hummer elektromos teherautó két közelgő Call of Duty játékban is szerepelni fog.

A GMC Hummer EV megjelenik a hamarosan megjelenő Call of Duty: Modern Warfare II-ben. Mint említettük, ez az első alkalom, hogy egy EV csatlakozik az Infinity Ward által fejlesztett videojátékhoz.

Ráadásul a Hummer EV játszható jármű lesz a várva várt Call of Duty: Warzone 2.0-ban is. A játékosok a teherautóval fedezhetik majd fel az online multiplayer videojáték hatalmas játékterét.

"Izgatottan várjuk, hogy a GMC HUMMER EV Pickup bekerüljön a Call of Duty: Modern Warfare II és a Call of Duty: Warzone 2.0 játékba" - mondta William Gahagan, az Activision globális partnerségekért felelős igazgatója. - "Nincs is jobb, mint egy teljesen elektromos, 1000 lóerős szuperkamionnal végighajtani a Call of Duty: Warzone 2.0 játékterén. Alig várom, hogy a játékosok idén ősszel kézbe vehessék".

A Call of Duty: Modern Warfare II 2022. október 28-án debütál, míg a Call of Duty: Warzone 2.0 késő ősszel érkezik.

Az Alfa Romeo bejelentette, hogy egy új, belső égésű motoros sportkocsit tervez piacra dobni. A hír sokakkal együtt minket is lázba hozott, így megpróbáltuk elképzelni, hogy nézhet majd ki az újdonság, itt lehet megnézni.