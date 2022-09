A Dacia, avagy a Renault diszkont ágazata úgy döntött, hogy egy kicsit megőrül, és a költségvetési takarón túl nyújtózkodik. Az eredmény a Kiáltvány, avagy a Manifesto.

Ez egy meglehetősen szokatlan tanulmány, amely nem kerül gyártásba. A román márka szerint azonban az elektromos bemutatóautó rávilágít arra, hogy mennyire fontosak számukra azok az emberek, akik szeretnek a szabadban lenni. Az autó az új vállalati arculatot viseli az átdolgozott DC logóval az elején és egy hatalmas Dacia jelvénnyel a hátulján.

13 Fotó

A Manifesto teljesen elkötelezett a "kevesebb több" hozzáállás mellett, és eltekint az olyan haszontalan dolgoktól, mint az ... ööö ... ajtók, ablakok vagy szélvédő. És ki mondta, hogy két fényszóróra van szükség? Egy is megteszi.

A kisember Ford Broncója szintén nélkülözi az infotainment rendszert. Ehelyett a felhasználónak a saját okostelefonját kell magával hoznia. Nincs ez másként a Sandero és társai belépő szintű felszereltségével sem.

"Hogy még egyértelműbbé tegyük, hogy a Manifesto a kalandvágyó embereket célozza meg, úgy döntöttünk, hogy a belső teret moshatóvá tesszük. Ráadásul az üléshuzatokat le is húzhatja, és hálózsákként használhatja. Szintén elég funky a moduláris tető, levehető lécekkel."

Ha már az eltávolításnál tartunk, a kivehető akkumulátorcsomag a Manifestót áramforrássá alakítja, hasonlóan a kétirányú töltéssel rendelkező elektromos autókhoz. Az egyetlen fényszóró szintén kivehető és lámpaként is használható.

Az a néhány karosszériaelem, amellyel a Manifesto rendelkezik, meglehetősen divatos, újrahasznosított műanyagból készült. Szintén nagyon korszerű a parafából készült műszerfal. Ó, igen, a gumikat nem kell felfújni, levegő nélküli abroncsok. Így nincs esélye a defektnek, amikor a legkevésbé van rá az embernek szüksége (valahol a vadonban). A Dacia tanulmány a vastag terepgumikkal és a masszív hasmagassággal egyfajta buggy-érzést kelt.

Lássuk be: abszolút jó lenne, ha a Dacia piacra dobna egy olyan autót, amiben akár a Manifesto alapvető tulajdonságai is benne vannak, de a márka továbbra is a különösen megfizethető árú modellek gyártására koncentrál, és ez a mai világban jó dolog.

Az Alfa Romeo bejelentette, hogy egy új, belső égésű motoros sportkocsit tervez piacra dobni. A hír sokakkal együtt minket is lázba hozott, így megpróbáltuk elképzelni, hogy nézhet majd ki az újdonság, itt lehet megnézni.