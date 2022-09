A Tesla egyelőre leállítja azokat a terveit, hogy a Model Y mellett Grünheidében akkumulátorcellákat is gyártson. Az ok a jelek szerint az USA-ban a cellák hazai gyártásának új támogatása.

Elon Musk változtat akkumulátor-stratégiáján, hogy kihasználhassa az új adókedvezményeket az Egyesült Államokban - számolt be a Wall Street Journal szerdán bennfentesekre hivatkozva. Joe Biden elnök inflációcsökkentő törvénye értelmében az elektromos autók csak akkor kapnak legfeljebb 7500 dollár adókedvezményt, ha a járműveket az Egyesült Államokban szerelik össze. Az akkumulátorokat is túlnyomórészt Amerikában kell gyártani.

Az új 4680-as cellát Grünheidében is tervezték gyártani. A megfelelő termelési létesítmények építése már előrehaladott állapotban van. A termelés 2023 első negyedévében, azaz kevesebb mint fél év múlva indulhat meg. Hogy ez a menetrend tartható-e, az jelenleg nem világos.

A Tesla azonban elvileg ragaszkodni akar a németországi akkumulátorgyártáshoz. A prioritás egyelőre az USA, számol be a Finanznachrichten.de a dpa-ra hivatkozva. Az amerikai vállalat ezt világossá tette a régióbeli partnerei számára. Austinban a Tesla a tervezettnél gyorsabban akarja felfuttatni az akkumulátorgyártást, a Németországból származó alkatrészek és mérnökök ezt támogathatják.

A brandenburgi gazdasági minisztérium bírálta az amerikai kormány támogatáspolitikáját. A törvény versenyhátrányt jelentene Európa számára. Az EU-nak "az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok értelmében" kellene reagálnia az egyenlő versenyfeltételek helyreállítása érdekében. Ez valószínűleg azt jelentené, hogy az EU-nak is hasonló támogatási intézkedéseket kellene kínálnia.

Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági ügyekért felelős biztosa szintén aggodalmát fejezte ki Katherine Tai amerikai kereskedelmi képviselőnek. Az európai uniós gyártókat a törvény hátrányos megkülönböztetésben részesítené - mondta. Kétségesnek nevezte, hogy az inflációellenes törvény összeegyeztethető-e a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.

Dombrovskis elmondta, hogy az EU-ban is léteznek az elektromos autókra vonatkozó támogatási intézkedések, de ezek nem diszkriminálják a külföldi gyártókat. A Tesla egyszerűen elutasította az akkumulátorgyártáshoz nyújtott állami támogatást. Akkoriban 1,1 milliárd euró volt a tét. Elon Musk akkoriban azt tweetelte, hogy általában elutasítja a támogatásokat. Hogy az amerikai támogatással miért van ez most másképp, az továbbra is nyitott kérdés.

Az Y-modell március óta készül Berlin-Grünheidében. Az elektromos SUV-ból jelenleg hetente kb. 3000 darab fut le a gyártósorról - írja az Automobilwoche. A munka két műszakban folyik, a hétvégék kivételével. Az üzem 100 hektárral történő tervezett bővítését egy áruforgalmi állomás és egy logisztikai központ számára szintén elhalasztották. Grünheide önkormányzata határozatlan időre elhalasztotta az engedélyezésről tervezett szavazást.

