A nagy lökettérfogatú motorokra kivetett magasabb adók miatt a sportautók piaca tovább hanyatlik Európában. Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások ellenére a Ford eltökélt szándéka, hogy a rajongók kedvében járjon. A hetedik generációs Mustang csütörtök hajnalban debütált a 2022-es NAIAS-on, és jövőre érkezik az öreg kontinensre. Szerencsére a gyártó hozza a szívó V8-ast is, amelyet a lehető legjobb értelemben akár dinoszaurusznak is bélyegezhetnénk.

Miután az AMG a következő C63-asból kiiktatja a V8-ast egy plug-in hibrid négyhengeres motor javára, üdítő hallani, hogy az euro-specifikus Mustang marad az ikonikus 5.0-nál. Bár nem ugyanaz a V8-as, mint korábban, mivel a GT kettős légbeömlővel és kettős fojtószelepes kialakítással büszkélkedhet majd. Jellemző, hogy az Európában értékesített előző Mustang a szigorúbb jogszabályok miatt valamivel kevesebb lóerőt kapott, és nem lennénk túlságosan meglepve, ha az újjal is ez lenne a helyzet.

Ettől függetlenül csak örülünk, hogy megmarad a Ford európai kínálatában más sportos autók, például a Fiesta ST és a Focus ST mellett. A 2024-es Mustangban is megmarad a GT hatfokozatú kézi váltója, de ugyanezt nem mondhatjuk el a kisebbik, 2,3 literes, négyhengeres EcoBoostról, mivel az csak automata lesz, akárcsak az Egyesült Államokban.

A Ford of Europe megemlíti az új, 2024-re tervezett Dark Horse-t is, amely a GT fölé kerül majd, a negyedik generációs Coyote motorral, amelyet 500 lóerőre állítanak be, legalábbis az észak-amerikai változat esetében. Ez a modell 13,9 colos féktárcsákkal és hatdugattyús féknyergekkel ellátott, erőteljes Brembo első fékeket, Torsen félig önzáró differenciálművet, nagyobb lengőkarokat és nagy teherbírású első lengéscsillapítókat kap.

A 2024-es Mustang Európában 12 színben érkezik. A már említett Brembo fékeket piros vagy fekete féknyergekkel kínálják majd, két új, 19 colos keréktárcsa-kialakítással együtt. Az amerikaiakhoz hasonlóan a kocsi másképp fog kinézni, attól függően, hogy hány henger van a motorháztető alatt.

