Az elektromos mobilitás fejlesztése nem csak azt jelenti, hogy kiváló teljesítményű, bőséges autonómiával és megfizethető költségekkel rendelkező elektromos autókat lehet piacra dobni, hanem azt is, hogy egy olyan ökoszisztémára lehet összpontosítani, amely bevonja őket, és egyre fenntarthatóbbá teszi az energiafelhasználást. Ezt szem előtt tartva a Hyundai a hollandiai Utrechtben a helyi mobilitási szolgáltatóval, a We Drive Solarral közösen indított egy projektet .

A holland város lesz az első a világon, ahol a Vehicle-to-Grid (V2G) technológiát nagyszabásúan tesztelik, huszonöt Hyundai Ioniq 5-t csatlakoztatva a hálózathoz. A V2G-nek köszönhetően a We Drive Solar a járműveket nagy mennyiségben tudja használni zöld energia tárolására, és az év végére 25-ről 150 Ioniq 5 egységet használnak majd.

A középtávú cél az, hogy Utrecht legyen a világ első olyan városa és régiója, amely kétirányú energetikai ökoszisztémával rendelkezik.

A projekt kidolgozásához az utrechti Cartesius kerületet választották, egy újonnan épült területet az Utrecht Zuilen vasútállomás közelében, ahol a közterületeket a környező gyalogos- és kerékpárutakhoz tervezték és csatlakoztatták. Ráadásul az intelligens mobilitási ajánlatnak köszönhetően a lakosok számára az autó helyett több alternatíva is rendelkezésre áll majd, mindez egy praktikus alkalmazásban, ahol azonban Hyundai Ioniq 5-öt is lehet választani, amely a We Drive Solar elektromos autómegosztójának főszereplője.

Ebben a projektben a napelemek, a töltőállomások és a közös használatú autók együttesen határozzák meg a jövő energiarendszerét. Az elmúlt három évben több mint 1000 kétirányú töltőpontot építettek ki Utrechtben a régió egész területén, amelyek nemcsak a járművek töltésére, hanem szükség esetén az energia hálózatba való betáplálására is alkalmasak.

A Vehicle-to-Grid a jármű akkumulátorainak - jelen esetben a Hyundai Ioniq 5 - összekapcsolását jelenti a közcélú elektromos hálózattal, hogy a hálózatban feleslegesen termelt energiát tárolja, és csúcsigény esetén, például csúcsidőben, felszabadítsa. Elméletileg minden elektromos jármű képes áramot szolgáltatni az otthonok és az épületek számára.

A Vehicle-to-Everything (V2X) a tágabb értelemben vett kifejezés, amelyet az elektromos autók által képviselt hozzáadott érték leírására használnak, amikor azokat nem közlekedésre használják. A Vehicle-to-Grid (V2G) mellett léteznek Vehicle-to-Home (V2H) és Vehicle-to-Building (V2B) technológiák is, amivel egyes épületeket lehet árammal ellátni. A V2G számos előnnyel jár a villamosenergia-hálózat és a környezet számára; ráadásul minél több energiát állítanak elő megújuló forrásokból, annál inkább hozzájárulhat a technológia az éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséhez.

A megújuló energiaforrások, például a szél- és a napenergia egyik fő problémája a termelés időszakossága, amely a termelés során fellépő csúcsok és hullámvölgyek miatt jelentkezik. A V2G technológia lehetővé teszi, hogy az ügyfelek elektromos járműveinek akkumulátorait pufferként használják a hálózaton a kínálat és a kereslet közötti különbség kiegyenlítésére.

Ily módon a tárolt megújuló energia segít csökkenteni a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművektől való függőséget, miközben csökkenti a károsanyag-kibocsátást és az energiaár-emelkedést. Ez az előny minden egyes csatlakoztatott járművel növekszik, ami minden egyes autóval egyre nagyobb összesített akkumulátor-puffert eredményez.

A V2G potenciális előnyei nem csak az energiahálózat és a környezet számára jelentenek pozitívumot. Az elektromos autókat használók is profitálhatnak ebből, mivel a járművek akkumulátoraiban tárolt energiát a csúcskereslet idején vissza lehet küldeni a hálózatba.

A tetőkre szerelt napelemekkel történő otthoni energiatermeléssel együtt alkalmazva az elektromos járművek segíthetnek a fogyasztóknak csökkenteni az energiaszámlákat, illetve a háztartások és közösségek számára lehetőséget kínálnak az energiafüggetlenség bizonyos fokú biztosítására. Ily módon az üzemeltetők jobban egyensúlyba tudják hozni a hálózatot, mivel lehetőségük van a villamosenergia-termelés és -elosztás valós szükségletének ellenőrzésére és kiszámítására.

Az Ioniq 5 az első Hyundai modell, amely a Hyundai Motor Group Electric-Global Modular Platform (E-GMP) platformját használja. Ezt az új platformot kifejezetten elektromos járművek számára fejlesztették ki, és jelentős előnyöket kínál a teljesítmény, a biztonság és a helykínálat tekintetében.

A 800 V-os elektromos rendszernek köszönhetően az Ioniq 5 támogatja az ultragyors töltést. A 350 kW-os töltővel mindössze 18 perc alatt képes az akkumulátor kapacitásának 80%-át visszatölteni (10%-ról), a WLTP szerint jóváhagyott hatótávolsága pedig 481 km. Jellemzők, amelyek tökéletes járművé teszik egy ilyen projekthez.

A megújuló energiával és a fenntartható mobilitási megoldásokkal kapcsolatos kutatás központi szerepet játszik a Hyundai "Haladás az emberiségért" víziójában és a szén-dioxid-semlegességre vonatkozó céljaiban. A V2G technológia a mobilitásról való újfajta gondolkodásmódot hoz magával: innovatív lehetőséget jelent egy fenntarthatóbb jövő számára.

Az elmúlt években a mobilitási ágazat átalakult, nemcsak a digitalizáció és az elektromos meghajtás, hanem a karbonsemlegesség elérésére irányuló törekvés miatt is. A Hyundai célja, hogy 2045-re karbonsemlegessé váljon, és ennek egyik módja a még tisztább energiamegoldások, például a Vehicle-to-Grid fejlesztése.

