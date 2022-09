A 2024-es Ford Mustang továbbfejlesztett lemezeket, emellett fejlett technológiai csomagot és funkciókat kínál, amelyek kifejezetten a rajongóknak szólnak. De néhány dolog (remélhetőleg) soha nem változik. Továbbra is elérhető az 5,0 literes V8-as motor, a hatfokozatú kézi sebességváltó, a hátsókerék-hajtás és mindaz a hozzáállás, amely a Mustangot ikonikussá tette. Most be lehetne zárni a cikket, de még ne, van tovább is!

Az alap 2,3 literes turbófeltöltős és a fent említett 5,0 literes motor továbbra is része marad annak, ami a felszínen úgy tűnik, mintha egy továbbvitt hajtáslánc lenne. De a motorháztető alatt több történik, mint amit látni, annak ellenére, hogy a Ford nem hajlandó közzétenni a lóerőket, a nyomatékot vagy az üzemanyag-fogyasztást egyik motor esetében sem. A 2,3 literes EcoBoost a Ford szerint "teljesen új", míg az ötliteres a népszerű Coyote V8-as negyedik generációját képviseli, amely most már két airboxszal és kettős fojtószeleppel büszkélkedhet.

23 Fotó

Ami a sebességváltókat illeti, a négyhengeres Mustang mostantól kizárólag automata, miután a hatodik generációs darab utolsó éveiben a vásárlók mindössze 10 százaléka "tolongott" az EcoBoost/hatsebességes kombóért. De míg a tízfokozatú váltó ott már alapfelszereltség, a kézi váltó továbbra is marad alap a V8-as Mustangban (a GT-eladások több mint 40 százalékát teszi ki). És ahogy arról korábban beszámoltunk, mindkét váltó csak a hátsó tengelyre küldi az erőt.

Az átdolgozott hajtásláncok mellett új, a rajongóknak szánt technológiák is vannak. Az egyik legszórakoztatóbb valószínűleg a motor távoli felpörgetése lesz, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy kulcscsomón keresztül indítsák el az autót és pörgessék fel a motort. Az új elektronikus driftfék csak valamivel praktikusabb. A neves Mustang-rajongó és driftmester Vaughn Gittin, Jr. segítségével kifejlesztett újdonság a hagyományos mechanikus kézifék kinézetét veszi fel, de a Ford szerint a kezdő driftereket is profiknak tudja beállítani. A működéséről nem sok részletet árultak el, de alig várjuk, hogy kipróbálhassuk.

A mechanikai változtatásokat leszámítva, máshol sincs hiány frissítésekben. A külső megítélését az olvasókra bízzuk, de a testre szabhatóságra újból nagy hangsúlyt fektetnek. A Ford 12 különböző keréktárcsa-kialakítást, többféle színű féknyerget kínál a Performance Pack Brembo fékekhez, és a Mustangra jellemzően robusztus külső festékválasztékot. A Bronze Design Series üdítő változást jelent a szokásos fekete csomagokhoz képest, a jelvényeket és a kerekeket színezi a gazdag árnyalat.

Az utastér finomabb textúrákat és felületeket fogad el a bőrön és a műanyagokon, az anyagminőségre pedig mindenütt nagyobb hangsúlyt fektetnek. A különféle üléskárpitok, a színes vagy aszimmetrikus csíkokkal ellátott biztonsági övek választéka és a rendelhető varrások üdvözlendő stílust adnak hozzá. A belső kialakításban azonban még ennél is jelentősebb változások történtek, a legtöbb felszereltségnél a lapos aljú kormánykerék és a tablet stílusú kijelző kerül a középpontba.

A kormányoszlop tetején található 12,4 colos digitális műszeregységhez egy 13,2 colos érintőképernyő csatlakozik, amely a vezető felé van döntve. A szoftver a Ford szimpatikus és gyorsan reagáló Sync 4 rendszerének kombinációja az Unreal Engine-nel. A GMC Hummer EV-hez hasonlóan az Unreal biztosítja a Mustang infotainmentjének lenyűgöző grafikáját, amely a lenyűgöző sebességnek köszönhetően kiváló animációval rendelkezik. A Sync kijelzőn belül új és változatosabb lehetőségek állnak rendelkezésre a MyColor rendszerhez, és a sofőrök a segédműszereket is áthelyezhetik oda, ahelyett, hogy a műszeregységben tartanák őket.

A 2024-es Ford Mustang 2023 nyarán kerül a márkakereskedésekbe, az újságírók pedig jövő év késő tavaszán vehetik először szemügyre. Addig is rengeteg frissítésre számíthatunk a hetedik generációs Mustangról, beleértve a műszaki adatokat és a teljes árképzést.

