A Mazda MX-5 Miata jelenlegi generációja már jó ideje létezik. Az ND-korszak 2014-ben indult a 2015-ös modellévre, most pedig először láthatjuk, hogy mi lehet az NE modell. A figyelmed azonban ne az álcázott, mosolygós arcán akadjon meg. Az igazi akció a bőre alatt zajlik, mivel úgy gondoljuk, hogy ez egy tesztautó, amely egy módosított ND karosszériát visel.

Elismerésünk a Mazdának, mert itt rendkívül ügyes volt. Ránézésre úgy tűnhet, hogy ez egy kis ráncfelvarrást viselő prototípus. Bizonyára nem szokatlan, hogy az autógyártók akár apró változtatások esetén is álcafóliába burkolják az egész orrot, de amennyire mi meg tudjuk állapítani, ennek a Miatának a vigyorgó előlapján semmi sem változott. A fényszórók változatlannak tűnnek, ahogy a karcsú sarokszellőzők és a mosolyra húzódó hűtőrács is.

18 Fotó

Szerencsére ezt a tesztautót két kémforrásunk is lencsevégre kapta, összesen közel 50 fotót készítve. És ezek közül néhány kép megörökíti, hogy mi is történik valójában ezen az autón.

Úgy tűnik, hogy egy NE MX-5 prototípussal van dolgunk, amely egy módosított jelenlegi generációs karosszériát visel. A fehér fényezés miatt a kamera nehezen tudja elkapni a részleteket, de ahogy a fenti fotókon is látszik, a hátsó sárvédőket kiszélesítették. Ez arra utal, hogy az új sportautó szélesebb csípővel rendelkezik, miközben a tengelytávja is megmaradt.

26 Fotó

Az autó oldalára ragasztott vezetékeket is láthatunk, amelyek az autó alatt futnak, közvetlenül a hátsó kerekek előtt. Ami az elülső álcázást illeti, szerintünk az csak figyelemelterelésként van ott. Persze megtanultuk, hogy soha ne mondd, hogy soha, ha tesztautókról és kémfotókról van szó.

A Mazda azt mondta, hogy a következő generációs MX-5 továbbra is a saját hátsókerék-hajtású platformját és benzinmotorját fogja használni. Azonban egy 48 voltos mild-hibrid hajtáslánc is bekerülhet a receptbe. A Mazda korábban azt is elmondta, hogy a sportkocsi 10 éves életciklusa nem változik a villamosítás közepette sem, így 2024 a valószínűsíthető időpont az új modell bemutatására.

