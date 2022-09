A villanyautóktól ódzkodóknak nem kell félnie. Ez nem egy olyan videó, amelyben egy benzinmotorokat megszégyenítő elektromos autó látható. Ebben az egyetlen klipben három gyorsulási versenyt láthatunk, mindegyikben egy Tesla Model 3 szerepel. A verseny szoros, és igazi modern izmok is szerepelnek benne a jövő autózása ellen. Egyszóval, ez egy remek videó azoknak, akik szeretik a versenyzést.

Először is, a versenyzők. A Tesla Model 3-ról már tudsz, Performance felszereltségben a negyed mérföldet 11 másodperc felett képes futni. Egy Dodge Charger Hellcattel kell szembenéznie, amely szintén képes 11 másodperc körüli időt futni alapfelszereltségben. A Ford Mustang GT egy kicsit lassabb, a 12 másodperces tartomány alján, és csak a poén kedvéért egy nagy Ford Explorer ST is ott van a versenyben. Egy jó napon akár a 13 másodperces tempót is elérheti - ez egy méretes SUV-hoz képest biztosan gyors, de távolról sem jelent kihívást az itt említett járművek egyikének sem. Legalábbis alapfelszereltségben.

A helyszín a floridai Bradenton Motorsport Park, és a versenyek a jelek szerint egy különleges esemény részeként zajlanak. Az elektronikus időmérő táblák alján mindegyiken 11,50 világít, ami azt jelenti, hogy a versenyautók nem futhatnak 11,50 másodpercnél gyorsabban. A hasonló pályákon gyakoriak a különböző időkategóriák; az alapidő (ET) megállapításával a versenyzők egymás mellett versenyezhetnek, szemben a szakaszos indítású bracket racinggel. A Mustang és az Explorer versenyzéséhez tehát némi módosításra van szükség.

Kezdjük a Chargerrel, amelynek ebben a helyzetben vigyáznia kell, hogy ne menjen túl gyorsan. A sofőr szerencsétlenségére a Hellcat V8-asát legyőzi a Tesla összkerékhajtása és akkumulátoros teljesítménye. A Model 3 remekül rajtol, és tartja az előnyét, hogy 11,60-at fusson, szemben a Charger 11,67-ével. Az Explorer ST következik, és az ordító V6-os kipufogóhangjából tudjuk, hogy ez biztosan nem a szériafelszereltség része. Ezt a 11,91 másodperces ideje is megerősíti, ami fantasztikus egy SUV-tól. De ez nem elég ahhoz, hogy megverje a Tesla 11,66 másodperces idejét.

Így a detroiti izmok büszkesége egy fekete Ford Mustang kezében marad. Ez sem széria, amit a rajt előtt kibocsátott V8-as hangsáv is bizonyít. A Charger és az Explorer előtt a Mustang futja a leggyorsabb időt a mezőnyből, 11,63 másodpercet. De vajon ez elég ahhoz, hogy legyőzze a Teslát? Valóban nagyon szoros a verseny, de ezt a választ a videóra hagyjuk, mert mindenképpen érdemes megnézni.

