A Hummer gyökerei a katonai használatból erednek a Humvee formájában. Évtizedekkel később úgy tűnik, hogy az újjászületett név a GMC márkanév alatt visszatér oda, ahonnan indult, bár videojáték formájában.

A GMC egy teaser videóban jelentette be, hogy a jelek szerint az amerikai autógyártó és a híres Call of Duty videojáték-sorozat együttműködik. A Twitteren bejelentett együttműködés tárgya az új GMC Hummer EV teherautó. A videós teaser-t alább beágyaztuk.

A videóban egy limitált példányszámú Hummer EV Edition 1 látható, amint egy sivatagban száguld, koponyát formázó porfelhőt hagyva maga után. A koponya a Call of Duty-sorozat egyik kiemelkedő játékbeli eleme.

A GMC tweetje, amelyet a Nemzeti Videojátékok Napja alkalmából posztoltak, egy képaláírással is érkezett, amely szerint "Amit sosem láttál jönni, az mégis jön". Sőt, a közösségi média poszt azt is elárulta, hogy mikor lesz a teljes leleplezés, 2022. szeptember 15-én, magyar idő szerint 19:00-kor.

Ez teljesen véletlenül egybeesik a Call of Duty: Next című eseménnyel, amin az Activision bejelenti első FPS-franchise-ának közelgő jövőjét.

A fejlesztő a videojáték-franchise általános jövője mellett azt is elejtette, hogy az eseményen egyéb bejelentések is elhangzanak majd, "többek között sok további részlet a Modern Warfare II-vel kapcsolatban, információk a következő Call of Duty: Warzone-ról, és annak mobil verziójáról. Ez lesz a kezdete a Modern Warfare II nyílt bétájának is, amely minden platformon ingyenes lesz."

Hogy a Hummer EV hova fog illeszkedni, azt még nem tudni, de néhány napon belül további részleteket is megtudhatunk.

