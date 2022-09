Székesfehérváron szeptember 18-án találkozhatnak az érdeklődők a technika legújabb vívmányaival, az érvényes jogosítvánnyal rendelkezők a járműveket ki is próbálhatják.

A társszervező Jövő Mobilitása Szövetség közleménye szerint az eseményen az elektromos járművek mellett bemutatnak egy energiatároló rendszert, amely csökkent kapacitású elektromos autó-akkumulátorokból készült: az úgynevezett "second life" energiatárolók a napelemek által megtermelt energia tárolására adhatnak megoldást, s bár nem a klasszikus értelemben vett újrahasznosításuk valósul meg, mégsem keletkezik veszélyes hulladék az autóból való kiszerelésüket követően.

A közlemény idézi a szövetség elnökét, Pukler Gábort, aki elmondta, az idén a városi közlekedés fejlesztésére fordítanak kiemelt figyelmet, és szeretnék elérni, hogy minél többen közlekedjenek hatékonyan és gazdaságosan.

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere hozzátette: a város támogatja az elektromos járműveket, a településen továbbra is ingyenes parkolhatnak ezek a járművek. A tömegközlekedésbe egyre több elektromos buszt kapcsolnak be, jelenleg kilenc, ősz végére már 12 ilyen jármű fog közlekedni a városban. Népszerűek az elektromos rollerek, és bíznak benne, hogy ennek kerékpárváltozata is hamarosan megjelenik Székesfehérváron - mondta.

A 45 tagot számláló Jövő Mobilitása Szövetség a szabályozó hatóságokkal és az innovátorokkal működik együtt az alternatív hajtású közlekedési megoldások elterjesztésén, a mikromobilitási, elektromobilitási, közlekedésszervezési és a megosztáson alapuló közlekedési módok népszerűsítésén. A szövetség hangsúlyozza, hogy fontos lenne annak megértése, hogy nem autósok, gyalogosok és kerékpárosok, hanem közlekedők vannak az utakon.

A tájékoztatás szerint folyamatosan nő az elektromos eszközt választók száma, jelenleg 55 ezer zöldrendszámos - ezek közül mintegy 30 ezer tisztán elektromos - autó van forgalomban Magyarországon, elektromos rollerből a becslések szerint 50 ezer vesz részt a közlekedésben és csak tavaly 20 ezer elektromos kerékpár értékesítettek az országban.

A szövetség szakértői úgy vélik, hogy a mikromobilitásban még hatalmas piaci potenciál rejlik: a számítások szerint 2030-ra körülbelül 30 millió magán e-kerékpárral és e-robogóval, valamint 2,7 millió közös használatú közlekedési eszközzel lehet majd számolni a kontinensen.

A vasárnap 10 órától, a Rákóczi utca-Várkörút lezárt szakaszán kezdődő székesfehérvári rendezvény az Európai Mobilitási Hét programjainak zárása is lesz.

MTI

