Régóta tudjuk, hogy a Volvo dolgozik az XC90 új generációján és annak tisztán elektromos változatán. Bár a névvel és a funkciókkal kapcsolatban vannak pletykák, úgy tűnik, hogy még az év vége előtt sokat fogunk megtudni róla. Az új XC90 lesz a márka új zászlóshajómodellje, és nagyon fontos helyet foglal el a vállalat villamosítási stratégiájában.

Jim Rowan, a Volvo vezérigazgatója nemrég az Autocarnak azt nyilatkozta, hogy az XC90 elektromos utódja az idei év utolsó negyedévében debütál teljes egészében. Azt is megtudtuk, hogy egy teljesen új platformra érkezik elektromos modellként.

"Ez egy nagyon izgalmas időszak számunkra, mert ez a projekt egy újabb területre visz minket, egy újabb építőelem a jövőre nézve" - mondta Rowan. - "Maga a modell rendkívül fontos eszköz számunkra."

A korábban kiszivárgott szabadalmi képek némi betekintést engedtek a nulla károsanyag-kibocsátású SUV formatervébe, és ezek alapján a Volvo egy merész és futurisztikus megjelenésű géppel szeretné lenyűgözni a közönséget. A jármű általános formája és arányai nem fognak nagyban különbözni a jelenlegi XC90-től, de a felugró ajtókilincsek és a vállalat hagyományos hátsó lámpái jelentősen radikalizálják a dolgokat.

Megjegyzendő, hogy az autógyártó tavaly év végén nyújtott be védjegybejelentést az "Embla" névre az Európai Unió Szellemi Tulajdonjogi Hivatalánál. Még olyan pletykák is szárnyra keltek, hogy a szóban forgó modell az EXC90 becenevet kaphatja. Bármi is legyen a helyzet ebben a szakaszban, úgy tűnik, hogy az év vége előtt minden részletet megtudunk.

