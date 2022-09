Tavaly júliusban a Mercedes-Benz bejelentette, hogy az évtized végére teljesen átáll az elektromos járművekre - de csak azokban az országokban, ahol a piaci feltételek ezt lehetővé teszik. Más szóval, szó sincs a belső égésű motorok teljes elutasításáról.

A CarSales Australiának adott interjújában Jörg Bartels, a vállalat alelnöke elmondta, hogy a Mercedes 2030-ban és azon túl is gyártani fog V8-as motorral felszerelt autókat - ha lesz rá elég kereslet. A gyártó bízik abban, hogy szinte minden motorját képes lesz hozzáigazítani az évtized közepén életbe lépő szigorúbb szén-dioxid-kibocsátási előírásokhoz. A Mercedes-Benz azonban elismeri, hogy nem lesz könnyű gazdaságilag igazolni az új motorok fejlesztését, és nem minden vásárló lesz hajlandó megfizetni az új, magasabb árakat.

Az Euro 7-es normák elfogadásáig a német márka új V8-as modelleket tervez, köztük a második generációs AMG GT-t. A következő C 63 például csak négyhengeres lesz, és úgy tűnik, hogy még a régebbi E 63 is elveszíti négyliteres motorját. Másrészt a gyártó továbbra is kínálja a Maybach S 680-at hatliteres V12-es motorral.

Míg olyan cégek, mint a Porsche vagy a Toyota kísérleteznek szintetikus üzemanyaggal, a Mercedes-Benz úgy véli, hogy nincs értelme annak előállításának, mert az maga is káros a környezetre.

A Mercedes fő riválisa, a BMW is azt ígéri, hogy legalább 2030-ig megtartja hat- és nyolchengeres motorjait: ezek az M Sport modellekbe kerülnek majd. Időközben a vállalat már nyugdíjazta a V12-esét.

Pakisztánban találtak meg évek után egy még Nagy-Britanniában ellopott, méregdrága Bentley Mulsanne-t. Hogy hogyan került oda, arról itt írtunk.