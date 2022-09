A Tesla "teljes önvezető" módjának (FSD) bétatesztelői korábban elég gyakran jelezték, hogy amikor az autonóm üzemmód be volt kapcsolva, a járművük gyakran nem állt meg a stoptábláknál, ami az Egyesült Államokban (is) illegális, és az autógyártó visszahívást adott ki a funkció javítására az NHTSA ösztönzésére. Úgy tűnt, hogy a táblák előtti megállással kapcsolatos probléma egybeesett az FSD üzemmódok (Chill, Average és Assertive) bevezetésével is, de a Tesla szerint lépéseket tett a probléma orvoslására.

Nos, most egy FSD bétatesztelő azt állítja, hogy éppen azért kapott büntetést, mert a Tesla Model 3 nem állt meg teljesen, amikor megközelített egy stoptáblát. Nem mondta meg, hogy a három üzemmód közül melyiket választotta ki akkor, csak annyit, hogy amikor a járműnek meg kellett volna állnia, tovább gurult, és ezt egy rendőrjárőr előtt tette, ami azt eredményezte, hogy megbírságolták, mert nem vette figyelembe a táblát.

A sofőr elmondása szerint még az FSD-ről is elbeszélgetett az őt megállító rendőrrel, aki viszont elmondta, hogy az unokatestvére is FSD-tesztelő, mégis kapott egy idézést nem csak a stop tábla megsértéséért, hanem gyorshajtásért is, amire elmondása szerint azért kényszerült, mert a jármű egy gyorsabb útra került, és gyorsítania kellett, hogy ne kockáztassa a hátulról érkezőket.

Miután kétszer is megnézük a Detroit Tesla videóját, még mindig nem vagyunk biztosak benne, hogy pontosan mi történt, de ha a probléma úgy volt, ahogy ő leírni látszik, nos, akkor teljes mértékben felelős volt mindenért, amit a jármű (akár magától) tett, miközben ő ült a volánnál. Megjegyzi, hogy a gyorshajtás vádja nem maradt meg a bíróságon, de a másik vádat nem tudták ügyvédi segítséggel ejtetni.

Még akkor is, amikor az FSD-n a stoptáblák áthajtásának problémája sokkal gyakoribb volt, egyes tulajdonosok arról számoltak be, hogy állandóan tapasztalták, míg mások azt mondták, hogy soha nem láttak ilyet. Érdekes módon a Tesla Detroit megpróbálta megismételni a problémát pontosan ugyanabban a kereszteződésben, ahol történt (mert azt mondja, nem mentette el a tényleges esetről készült felvételeket), de az autó minden alkalommal úgy állt meg, ahogyan azt kellett volna.

Pakisztánban találtak meg évek után egy még Nagy-Britanniában ellopott, méregdrága Bentley Mulsanne-t. Hogy hogyan került oda, arról itt írtunk.