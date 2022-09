A 2022-es Olasz Nagydíjon több százezer rajongó szurkolt Charles Leclerc és Carlos Sainz Ferrarijainak.

A két versenyző a cirkuszon kívül is igazi "Ferrarista", olyannyira, hogy soha nem hagynak ki egy alkalmat sem, hogy megmutassák a magángyűjteményükben lévő maranellói modelleket. De elgondolkodott már azon, hogy a többi versenyzőnek is van-e Ferrarijuk a garázsukban? Próbáljuk meg kideríteni.

Mielőtt belekezdenénk, egy apró és szükséges előfeltevés szükséges. Nem könnyű megbízható információkat találni a sofőrök (és más hírességek) magángyűjteményeiről, és a közösségi csatornáikat sem mindig kell figyelembe venni. A Forma-1-es versenyzők nagyon óvatosan használják az Instagramot és a Facebookot, és a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák azokat a posztokat, amelyek rossz fényt vethetnek rájuk a csapatukkal kapcsolatban.

El tudnád képzelni, hogy Lewis Hamilton a Ferrarija volánja mögül posztoljon? Következésképpen az általunk összeállított listával csínján kell bánni, mivel nem mindig van hivatalos megerősítés (vagy beismerés maguktól a sofőröktől) ezen autók tényleges jelenlétéről.

Mindezek ellenére kutatásunk kimutatta, hogy a 2022-es világbajnokságban részt vevő 20 versenyző közül nem kevesebb, mint 11-nek van legalább egy Ferrari a garázsában.

Kezdve a monzai "házigazdákkal", Leclerc és Sainz a magánéletben is Ferrarit vezet. A monacói versenyzőnek van egy lenyűgöző, 1000 lóerős SF90 Stradaléja, Sainznak pedig egy Romája, és nemrég vásárolt egy 812 Competizione-t, a maranellói márka történetének legerősebb V12-es motorral szerelt autóját.

Ami a többi pilótát illeti, a regnáló világbajnok Max Verstappen gyűjteményében két Ferrari is van. A hollandnak van egy a 100 Monza SP2-esből és egy 488 Pista, míg csapattársa, Sergio Perez nem rendelkezik Ferrarival.

Lewis Hamilton, a Ferrari örök riválisa 2015-ben vásárolt egy LaFerrarit, a márka első KERS-rendszerrel ellátott hibridjét. George Russell viszont "beérte" egy 812 Superfasttal.

A lista folytatható: Lando Norris (McLaren) egy F8 Tributo, Pierre Gasly (AlphaTauri) egy 812 Superfast és Valtteri Bottas (Alfa Romeo) egy F40 boldog gazdája.

A cirkuszban vannak nagyon különleges esetek is. Fernando Alonsónak (most az Alpine-nál, de 2010-től 2014-ig a maranellói csapatnál versenyzett) például egy 458 Italiája és mindenekelőtt egy 599 GTB... Fernando Alonso Editionje van. Igen, ezt a limitált kiadást 2011-ben a spanyol versenyzőnek szentelték, és mindössze 40 példányban gyártották.

A másik nagy Ferrari-rajongó Sebastian Vettel (most az Aston Martinnál, de 2015-től 2020-ig a Ferrarinál volt ő is). A négyszeres világbajnok tulajdonában van egy LaFerrari, egy F430, egy 488 GTB, egy Enzo, egy F50, egy F12tdf, egy 458 Speciale és egy California T. Egyszóval ez egy olyan garázs, ahol a gyártó komolyan jelen van, még ha ezek közül néhányat 2021 folyamán el is adott.

Mick Schumacher (Hass) nem vallotta be, hogy lenne Ferrari a gyűjteményében, de úgy tudni, hogy édesapjától, Michaeltől örökölte a vörösök iránti szenvedélyét. A hétszeres világbajnok magángyűjteménye több Forma-1-es együléses autót is tartalmaz, köztük a történelmi F2004-est.

Végül (de nem utolsósorban) Lance Stroll (Aston Martin), a kanadai mágnás Lawrence Stroll, a brit csapat tulajdonosának fia. Bár Lance-nek "csak" egy Californiája van, az apja a történelem két legritkább és legdrágább Ferrarijával rendelkezik. Egy 1967-es 275 GTB-ről beszélünk, amelyért több mint 20 millió dollárt fizettek, és egy 250 GTO-ról, amely több mint 50 millió dollárt ér, ez utóbbit 2018-ban egy magáneladás során szerezte be.

Nincs Ferrari a következő pilóták (mindazonáltal különösen gazdag) gyűjteményben: Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Haas), Guanyo Zhou (Alfa Romeo), Alexander Albon és Nicholas Latifi (mindketten Williams).

