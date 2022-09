Ha még nem láttad vagy hallgattad meg Donald Trump volt elnök legutóbbi, pennsylvaniai nagygyűlésén elhangzott beszédét, akkor érdemes lesz egy kis időt szakítanod rá.

Trump ismét sok időt töltött azzal, hogy számos témában és kérdésben foglalt állást a rajongói előtt, bár mi csak az elektromos autókkal kapcsolatos állításaira térünk ki.

Szerencsére Aaron Rupar újságíró a Twitteren megosztott néhány fontos részletet a beszédből, így nem kell végignéznünk vagy végighallgatnunk az egészet. Ha szeretnél egy tisztességes adagot kapni Trump összes vad szavából, kattints az alábbi tweetekre, és nézd meg a teljes videót.

Kitér a trumpizmusra általában, az FBI-ra, Barron Trumpra, Hillary Clintonra, a diktatúrákra, Oroszországra, Bill Barrra, a kínai vírusra, és a lista még hosszan folytatható.

Mindenesetre, koncentráljunk itt Trumpnak az EV-kről szóló eszmefuttatására. Azzal kezdi, hogy azt hangoztatja, milyen jó volt a helyzet, amikor ő volt hivatalban. Arról beszél, hogy a benzin ára 1,87 dollár gallononként. Ezt az állítást azonban a múltban már többször is hangoztatta, és a tényellenőrzők gyorsan megállapították, hogy hamis.

Trump a továbbiakban azt mondja, hogy a kormánya nem beszélt arról, hogy átállna a teljesen elektromos autókra, azonban bemutatta őket a Fehér Házban, és áradozott róluk elnöksége alatt.

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk is tagja volt az egyik különleges tanácsadó testületének, bár Musk távozott, miután Trump kilépett a párizsi klímaegyezményből.

Trump szerint az EV-k "kétszer olyan drágák", és csak olyan "38 mérföldet tesznek meg gallononként".

Az elektromos autók és SUV-k biztosan többe kerülnek, mint a hasonló benzinüzemű autók, de nem kétszer annyiba, és az üzemanyagon és a karbantartáson is spórolnak. Őszintén szólva fogalmunk sincs, honnan jött a 38 mpg, de nincs olyan EV, amelyik ilyen üzemanyag-takarékos lenne, ráadásul az EV hatékonyságát nem is mérföld per gallonban mérik.

A beszéd áttér egy történetre Trump egyik barátjáról, aki a Kentuckyból Washington DC-be utazott az EV-jével. Trump elmondta, hogy barátja panaszkodott, hogy az út túl sokáig tartott az autó hatótávolsága és a töltési idő miatt.