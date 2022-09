A BMW tett már M-logót elektromos járműre, először az i4-re, majd az iX-re, de egyik sem az, amit az iparágban "teljes értékű M autónak" neveznek. Mindkét említett jármű nagyon gyors és sportosan vezethető, de egy igazi Motorsport-jelvényes EV-t még nem láttunk, és az elsők talán az iX3 M és az iX4 M lehetnek, amelyeken a BMW egészen biztosan dolgozik jelenleg is.

Sokat nem tudunk, de a bajor autógyártó egyik alkatrész-beszállítóján keresztül megtudtuk, hogy a két erősebb elektromos SUV akár már jövőre lelepleződhet. Érdekes módon a beszállító által biztosított alkatrészek listáján az iX3 és az iX4 az M modellekhez képest más kódmegjelölést kapott, ami erősen arra utal, hogy többről van szó, mint egyszerű M Sport változatokról (mint a már említett i4 M50 és iX M60).

Valójában nem is tudtuk, hogy az autógyártó tervezi egy elektromos X4-es piacra dobását (amely iX4 néven lesz majd ismert), így ez is újdonság volt számunkra, ráadásul az is, hogy ez is kap egy M változatot. Azt pedig nem tudjuk, hogy ezek az új M villanyautók milyen erősek lesznek, de biztosan felülmúlják majd az i4 M50-et, a maga 544 lóerejével.

A BMW nemrég mutatott be egy négymotoros elrendezéssel működő elektromos prototípust. Ez az i4 M50 alapjaira épült, de szélesebb kerékjárati íveket, szélesebb gumikat és némi hasonlóságot mutatott a jelenlegi M3 és M4 modellekkel. Az autógyártó nem árulta el, hogy mekkora teljesítményt produkál ez a beállítás, különösen, hogy a BMW mérnökei világossá tették, hogy a négy motorral működő új darab teljesen más, mint ami a jelenlegi i4-et hajtja, így fogalmunk sincs, mire számíthatunk.

A BMW azt mondta nekünk, hogy megéri majd várni, bár azt nem tudjuk, hogy az első igazi M-villanyautó mikor debütál ténylegesen. De most már elég biztosak vagyunk benne, hogy az iX3 és a még leleplezendő iX4 újabb változatai lesznek azok, amelyekkel a nagyközönség először érintkezhet egy ilyen járművel.

És ennek lenne is értelme, tekintve, hogy a BMW már korábban is csinált ilyet. Arra gondolunk, hogy az autógyártó először az X3 M és az X4 M modelleket leplezte le a különleges S58-as motorral, ami aztán később az M3 és M4 szedán és kupé modellekben is felbukkant. Ráadásul mostanában az SUV-k a divatosak, így a bajor autógyártó valószínűleg arra számít, hogy több magasan ülő terepjárót fog eladni, mint elektromos szedánokat és kupékat.

