A Renault márkái hat járművet mutatnak be a 2022-es Párizsi Autószalonon október 17-én. Az ott bemutatkozók között az Alpine egy olyan koncepciót mutat be, amely a bejelentés szerint "a márka átalakulásának új szakaszát" mutatja be.

Az Alpine nem rendelkezik teaser képekkel erről a koncepcióról. Az egyetlen egyéb információ a járműről a cégtől az, hogy az "termék- és sportstratégiájának jövőjét" testesíti meg.

48 Fotó

Januárban az Alpine árnyékos képet nyújtott a GT X-Over elektromos crossoverről. A sorozatgyártású változat 2025-ben érkezik. Az egyik lehetőség, hogy a márka Párizsban előzetest kínál a modellből.

Az újjáélesztett Renault 4 (eredeti a fenti galériában) szintén Párizsban debütál. A vállalat a februári termékstratégiai rendezvényén jelentette be az EV-t, és egy egyszerű körvonalrajzot mutatott a járműről.

Azon túl, hogy elektromos hajtásláncot használ, az új Renault 4-ről nem állnak rendelkezésre részletek. Az eredeti egy mainstream jármű volt, amelyből több mint nyolcmillió darabot gyártottak 1961 és az 1990-es évek eleje között.

A Renault 5 koncepció új változata valószínűleg Párizsban lesz látható. A vállalat "sportos és rendhagyó show-autónak" nevezi. A jármű eredeti változata 2021 januárjából származik, de a leírás szerint ez a mostani más lehet.

A Renault a Kangoo E-Tech elektromos furgont is Párizsban mutatja be. A Megane E-Tech elektromos és a Austral E-Tech hibrid is ott lesz.

A Dacia homályosan nyilatkozik a Párizsi Autószalonra vonatkozó terveiről. A vállalat azt mondja, hogy "a vizuális arculat átalakításának utolsó szakaszát" mutatja be. Arról egyelőre nincs információ, hogy ez járműbemutató vagy valami más lesz.

A Mobilize márka az előfizetéses autómegosztó szolgáltatáshoz készült kétüléses Duo járművét mutatja be. A vállalat 2023-ban Nagy-Britanniában terjeszkedik.

Végül a Hyvia, amely a Renault csoport és a Plug cég hidrogénjárművek fejlesztésére létrehozott közös vállalkozása, Párizsban mutatja be a Master Van H2-TECH nevű járművét. A márka olyan haszongépjárműveket fejleszt, mint egy furgon, egy kamionés egy városi busz.

Egy hiperritka, mindössze húsz darabban legyártott Bugatti Chiron Sport 110 Ans-t árvereznek el Kaliforniában. A részletekről itt írtunk.