A Toyota Motor Corporation egy lépéssel előrébb jutott az üzemanyagpumpák visszahívásával kapcsolatos amerikai csoportos polgári peres eljárás peren kívüli rendezése felé. A Reuters jelentése szerint a héten előzetes megállapodást nyújtottak be a brooklyni szövetségi bíróságon, amely akár 150 millió dollárt, azaz kb. 60 ezermilliárd forintot is elérhet. Most már csak a bíró jóváhagyására vár.

Az egyezség értelmében a Toyota az üzemanyagpumpák garanciáját 15 évre vagy 240000 kilométerre hosszabbítja meg, attól függően, hogy melyik következik be előbb. A vállalat emellett ingyenes csereautókat és szervizbe szállítási lehetőséget biztosít az ügyfeleknek a javításhoz. Ezenkívül a korábbi javításokat, beleértve a csereautókat és a mentést is, szintén megtérítik.

A Reuters jelentése szerint a Toyota és a Denso International America Inc. megegyezett, de a gyártó nem ismerte el a vétkességet.

"Örülünk, hogy ezt a peres ügyet olyan módon oldottuk meg, amely bizonyítja elkötelezettségünket az iránt, hogy ügyfeleinknek nagyszerű tulajdonosi élményt nyújtsunk" - áll a Toyota közleményében.

A javasolt egyezség a Denso hibás üzemanyagpumpái által érintett, 2013 és 2020 közötti modellévű Toyota és Lexus modellek tulajdonosaira és lízingbevevőire vonatkozik. A lista világszerte mintegy 5,8 millió járműre nőtt - ebből 3,36 millió az Egyesült Államokban. Az érintett járművek hosszú listájához a legnagyobb mértékben, 1,5 millió Toyota és Lexus 2020 októberében csatlakozott.

A lista a 2013-as Lexus LS 460-tól a 2020-as Toyota RAV4-ig terjedő járműveket tartalmazza. A RAV4 évek óta a Toyota legkelendőbb modellje az Egyesült Államokban, 2021-ben a negyedik helyen állt a rangsorban, közvetlenül az amerikai kieteherautók mögött.

A visszahívás jelezte, hogy az érintett járművek üzemanyagpumpája hirtelen meghibásodhat. A műszerfali figyelmeztető lámpák mellett ennek következtében a motor is leállhat. A leállt motor a kormányzás és a fékezés segéderejének elvesztéséhez vezethet, ami nagy sebességnél potenciálisan veszélyes lehet. A megoldás természetesen az alkatrész cseréje, amelyet a Toyota ingyenesen biztosít.

Egy hiperritka, mindössze húsz darabban legyártott Bugatti Chiron Sport 110 Ans-t árvereznek el Kaliforniában. A részletekről itt írtunk.