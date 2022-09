Május elején Herbert Diess, a Volkswagen-csoport korábbi vezérigazgatója megerősítette, hogy a Porsche és az Audi a 2026-os szezontól, amikor új szabályrendszer lép életbe, belép a Forma-1-be. A pletykák már korábban is arról szóltak, hogy a zuffenhauseni gyártó a Red Bull-lal akar megállapodást kötni az új F1-es korszakra, amelyben az autók teljesen szintetikus üzemanyaggal fognak működni. A Porsche ma kiadott sajtóközleménye megerősíti, hogy az elmúlt hónapokban folytak tárgyalások, de már nem.

A két félnek nem sikerült megállapodnia, a csapat működésével kapcsolatos nézeteltérések miatt nem sikerült megegyezniük. A Porsche azt szerette volna, hogy az F1-es kapcsolat "egyenlő alapokon" nyugodjon, de a Red Bull ezt elutasította. A német sportkocsimárka vágya az volt, hogy a motoron kívül többet nyújthassanak, vállalva a csapat feladatainak felét.

"Mindig is az volt az előfeltétel, hogy a partnerség egyenlő alapokon nyugszik, ami nem csak a motorpartnerséget, hanem a csapatot is magában foglalja. Ezt nem sikerült megvalósítani."

Testvéroldalunk, a Motorsport.com jó forrásból úgy tudja, hogy a Porsche gyakorlatilag 50 százalékos részesedést akart szerezni a Red Bull F1-es üzletében, ami végül a szakítás alapját adta. Érdekesség, hogy az eredeti tervek szerint július közepén, az Osztrák Nagydíj alatt kellett volna hivatalossá tenni az üzletet, de erre nem került sor, mivel a tárgyalások elhúzódtak.

A Red Bull F1-es főnöke, Christian Horner ragaszkodik ahhoz, hogy a csapat 2026-tól megőrizze függetlenségét. A múlt hétvégi zandvoorti F1-es futamon kérdezték őt: "A csapat a legnagyobb marketingeszköz a Red Bull számára globálisan - miért tennénk ezt hosszú távon stratégiai szempontból kockára? Egy igazán izgalmas pályán vagyunk, amely nem függ külső részvételtől vagy befektetésektől, ha stratégiailag megfelelő partnerünk van."

Bár a Red Bull-lal való megállapodás hivatalosan nem jön létre, a Porsche továbbra is érdeklődik az F1-hez való csatlakozás iránt: "A véglegesített szabályváltozásokkal a versenysorozat mindazonáltal továbbra is vonzó környezet marad a Porsche számára, amit továbbra is figyelemmel kísérünk."

Eközben a legfrissebb hírek szerint az Audi a Sauberrel szeretne megegyezni, és 2026-tól belépni az F1-be.

