A megfizethető teljesítmény egyik utolsó bástyája, a GR86 tavaly lépett a második generációba, nagyobb motorral, amely valamivel több teljesítményt is hozott. Sok rajongó azonban még mindig úgy véli, hogy a Toyotának turbófeltöltőt kellett volna beépítenie, hogy jelentősen megnövelje a teljesítményt, és a sportautó platformjában rejlő teljes potenciált kiaknázza.

Nos, a Gazoo Racing márkanévre hallgató kupét most megáldották az áhított rendszerrel, ám még ne izguljunk túlságosan.

A CarSales ausztrál magazin a Toyotától megtudta, hogy a japánok megépítettek egy turbóval szerelt GR86-ot. A szóban forgó motor ugyanaz a háromhengeres, 1,6 literes egység, amely a GR Yaris és GR Corolla hot hatchekben is megtalálható - ez utóbbiban ez a motor 300 lóerőre és 400 newtonméter nyomatékra képes.

2023 Toyota GR86 Special Edition

8 Fotó

A pikáns kupét azonban tesztalanynak tervezték, hogy segítse a Toyotát a szintetikus üzemanyagok továbbfejlesztésében. Csak emlékeztetőül: a GR Yaris és a GR Corolla is át lett már alakítva úgy, hogy azzal működjön, ami reményeink szerint végül megmenti a belsőégésű motort a kihalástól.

Van azonban egy halvány reménysugár arra is, hogy egy nap egy turbófeltöltős GR86 is forgalomba kerül. A CarSales kérdésére, hogy van-e erre esély, a Gazoo Racing főmérnöke, Naoyuki Sakamoto így válaszolt:

"Igen, a jövőre nézve gondolkodunk a használatának lehetőségén, de jelenleg nincsenek konkrét tervek. Egyelőre csak szén-dioxid-semleges üzemanyagok fejlesztésére használjuk."

Közben Sakamoto bejelentette, hogy a G16E-GTS motorral szerelt GR86-ost a japán Super Taikyu versenysorozatban fogják megmérettetni.

Hogy el ne felejtsük, egy GR Super Sport hiperautó és a Lexus LFA elektromos utódja is készül, valamint egy elektromos sportautó is készülőben van, amelyet tavaly év végén lengetett be a gyártó. Ha ehhez hozzávesszük a Supra kézi váltós változatát, a japán autógyártó rajongóinak aligha lehet okuk a panaszra.