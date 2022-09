A BMW már javában dolgozik a következő generációs elektromos járművein, amelyek az évtized közepén érkezhetnek meg a piacra. Az autógyártó által Neue Klasse néven emlegetett új platform és új technológiákból álló család részei az új akkumulátorok is, amelyek a BMW mai modelljeihez képest akár 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot is kínálnak majd.

A Neue Klasse esetében a BMW a hatodik generációs elektromos hajtástechnológiáit vezeti be, amelyek új akkumulátorokat használnak majd. A bajor gyártó alapvetően újratervezi akkumulátorainak cellaméretét és cellakémiáját, és áttér a kifejezetten a Neue Klasse architektúrára épülő járművekhez tervezett henger alakú cellákra, amik a BMW által jelenleg használt prizmás cellákat váltják majd.

Galéria: BMW Neue Klasse batteries

5 Fotó

A cellakémia a katódoldalon több nikkelt tartalmaz majd, míg a kobalt-tartalom csökken. Az anódoldalon viszont megnő a szilíciumtartalom, és ez az új kémia több mint 20 százalékkal nagyobb térfogati energiasűrűséget eredményez majd.

A Neue Klasse egyéb változtatások mellett egy 800 voltos elektromos rendszert is bevezet, tovább optimalizálva az egyenáramú gyorstöltő állomások energiaellátását. A BMW ígérete szerint ez mintegy 30 százalékkal csökkenti a 10 és 80 százalék közötti töltési időt.

Ha már a töltésnél tartunk, érdemes megemlíteni azt is, hogy a cég 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot is ígér az új akkumulátorainak köszönhetően. Emellett - és ez talán sokkal fontosabb - az autógyártó becslése szerint az akkumulátorok ára akár 50 százalékkal is csökkenhet a jelenlegi, ötödik generációs akkumulátorokhoz képest.

A Neue Klasse-alapú járművekhez szükséges akkumulátorok gyártásának biztosítása érdekében a BMW új akkumulátorgyárakat nyit Európában és Kínában, amelyek tervezett éves összkapacitása eléri a 20 GWh-t. Észak-Amerikában további két cellagyár épül, ám itt a partnerek még nem kerültek megnevezésre.