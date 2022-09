Az eredetileg 2007-ben bemutatott Tiguan igazi pénzcsináló a Volkswagen számára, így nem meglepő, hogy jelenleg már a harmadik generációra készül, amely várhatóan 2023-ban érkezik.

A leendő kompakt crossoverről nemrégiben az álcafóliák is lekerültek, jelezve, hogy a rendkívül népszerű C-szegmensbe tartó modell a fejlesztés következő szakaszába lépett. A kémfotók alapján egy grafikus némiképp spekulatív módon ugyan, de már be is mutatta számunkra a vadonatúj Tiguant.

Az álcát digitálisan lehámozva a művész a 2024-es Tiguant a Golf és az ID.4-es stílusjegyeinek keverékével képzelte el, amelyek a prototípuson látszólag észrevehetőek voltak.

A következő generációs modell lényegesen nagyobbnak tűnik a mostaninál, emellett kevésbé tűnik dobozszerűnek, mint a mai crossover, miközben teljesen újratervezett orr-résszel is rendelkezik.

Valószínűleg az utolsó belsőégésű motorokkal érkező generációt kapja a megújult modell, a VW-csoport pedig eddigi legtisztább belső égésű motorjait használja majd. A logika szerint ezeket úgy tervezik, hogy megfeleljenek a következő években várhatóan életbe lépő Euro 7-es előírásoknak.

Valószínűleg az eHybrid verziót is finomítják, hogy nagyobb elektromos hatótávval rendelkezzen, és reméljük, hogy lesz még egy nagyteljesítményű R változat is.