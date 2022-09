Néhány nappal a Ferrari első SUV-jának, a Purosangue-nak a bemutatása előtt már több exkluzív ultraluxus-márka is behódolt a sportos haszonjárművek trendjének. Franciaországból azonban van egy jelzőfény, a purista ellenállás egyik vezetője, a Bugatti, amelynek vezérigazgatója kijelentette, hogy nem gondolkodnak SUV-kban vagy 100%-ban elektromos modellben, legalábbis középtávon.

Mielőtt továbbmennénk, ne feledjük, hogy a Ferrari mellett a Lotus, a Bentley, a Rolls Royce és az Aston Martin (többek között) már beadta a derekát az SUV-hype-nak, és várhatóan hamarosan a McLaren is így tesz. Az egzotikus és szuperautók világában az elektromos autók is egyre nagyobb teret hódítanak. A Bugatti összeolvadt a horvát Rimac céggel, amelynek már van egy hiperautója, a Nevera, ez nemcsak a nevével hagy hidegen, hanem a jobb lábad rendelkezésére álló 1900 elektromos lóerővel is.

A régi hagyományokhoz hű Bugatti megerősítése nem mástól érkezett, mint a cég vezérigazgatójától, Mate Rimactól, aki a német Autobmobilwoche magazinnak adott interjújában elárulta, hogy nem szerepel a 10 éves tervben egy Bugatti SUV. Továbbá, ebben az időszakban nem lesz tisztán elektromos modell sem. A franciaországi Molsheimben található márka más, és ez a hagyomány magára Ettore-ra vezethető vissza, aki azt mondta: "Ha összehasonlítható mással, akkor már nem Bugatti".

E nagyszabású nyilatkozatok ellenére a Bugattinak el kell kezdenie a villamosítás felé vezető utat, amelynek kezdete a kolosszális 8.0-literes négy turbófeltöltős W16-os nyugdíjazása lesz, amely búcsút mondott a Mistrallal. A Chiron utódjának nem lesz más választása, mint hogy hibrid hajtásrendszert alkalmazzon, és Mate Rimac maga nyilatkozta, hogy "erősen villamosított" lesz. Legalább 2024-ig, a márka új hiperautójának debütálásáig várnunk kell, hogy lássuk, milyen megoldással állnak elő.

A Bugatti következő belsőégésű motorja várhatóan szorosan kapcsolódik majd a Lamborghini új V12-es motorjához. A villamosítás is nagy szerepet kap majd, és maga Mate Rimac az Autobmobilwoche-nak adott interjúban elmondta, hogy a célok között szerepel a hibrid hajtáslánc elektromos hatótávolságának legalább 50 kilométerre történő növelése. A Bugatti továbbra is hiperautókat fog gyártani, de egyelőre nincs köztük hiperSUV.

