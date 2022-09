A Ferrari Roma 2019 novemberében debütált, amikor a maranellói székhelyű autógyártó új elrendezést vezetett be. A szuperautó kabrió változata mindig is logikus következő lépésként hangzott a fejünkben, és most végre megerősítést nyert, hogy egy nyitott tetejű Roma is fejlesztés alatt áll. Ezek az első kémfotók, amelyeken egy olyan prototípus látható, ami szerintünk a Roma Spider.

Az alábbi csatolt galéria mindössze hat felvételből áll, de ezek szinte minden szögből megmutatják a szuperautót. Sajnos az egész gépet fekete álcázás fedi, bár valószínűleg biztosra vehető, hogy a formaterv a lehető legközelebb áll majd a széria Romához. Ha kétségeid lennének, hogy ez egy Roma prototípus, profi kémfotósaink beszámolója szerint a fényszórók és a hátsó lámpák, valamint az általános körvonala is teljesen megegyeznek vele.

6 Fotó

Tekintettel a Roma és a Portofino M közötti mechanikai hasonlóságra, egy kabrió Romának nem sok értelme van. Ez a logika táplálta a pletykákat, miszerint a Ferrari eredeti Roma Spider projektjét törölték, bár úgy tűnik, Maranellóban mégiscsak főznek valamit. Hogy valóban a Roma Spider sorozatgyártású változatáról vagy valami másról van-e szó, azt egyelőre nehéz megmondani.

Egy dolog, ami egyértelműen arra utal, hogy ez egy nyitott tetejű jármű, az a normál Romához képest kissé eltérő tetővonal. Bármi is legyen azonban a helyzet, úgy gondoljuk, hogy ez a prototípus a Roma 4,0 literes V8-as motorját rejti a motorháztető alatt, amely 612 lóerőt és 761 newtonméter nyomatékot produkál. Ugyanez a motor megtalálható a ráncfelvarrott Portofino M-ben is.

A Roma valószínűleg hamarosan frissül. A Ferrari belépő szintű szupersportkocsija várhatóan jövőre kap vizuális átdolgozást, valamint némi frissítést a hajtásláncok terén. Ez tökéletes alkalomnak hangzik a maranellóiak számára, hogy bemutassák a grand tourer kabrió változatát, és valószínűleg hamarosan többet is megtudunk majd róla. Várhatóan a következő hetekben újabb prototípusokat láthatunk a szuperautóból, úgyhogy maradjanak velünk.

Utolsó megjegyzésként idén áprilisban egy V12-es motorral hajtott Roma tesztautót is lencsevégre kaptak a kamerák.

