Általában a renderelések olyan emberektől származnak, akiknek túl sok szabadidejük van, vagy egy magazin megbízásából. Itt azonban más a helyzet, hiszen egy tuner vette a saját kezébe a dolgokat, hogy nem hivatalos előzetest készítsen a Lamborghini Aventador utódjáról. Az álcázott prototípusokról készült legújabb kémfotók szolgáltak alapul a digitális tervezési gyakorlathoz, amelyet a DMC kivitelezett.

Elég egyértelmű, hogy a képzeletbeli karosszéria-készlet a Sian FKP 37-et követi, miközben a lehető leginkább hű marad azokhoz a részletekhez, amelyeket az év elején tesztelés alatt álló tesztautókon láthattunk. Mivel azonban a prototípusok erősen álcázottak, meglehetősen biztosak vagyunk benne, hogy a renderelés nem teljesen pontos. Mindazonáltal képet kapunk róla, hogyan fog fejlődni a V12-es szuperautó, amely egy olyan modellt vált majd fel, amelyet körülbelül 11 évvel ezelőtt láthattunk először, mégis a mai napig látványosnak tűnik.

5 Fotó

Megerősítették, hogy egy újonnan kifejlesztett V12-es motorral és elektromos rásegítéssel rendelkező, csúcsmodellnek számító dühöngő bika valamikor jövőre mutatkozik be. Míg a Sián FKP 37 szuperkondenzátoros technológiát használt, addig az Aventador utódja plug-in hibrid hajtásláncra támaszkodik majd, ami valószínűleg súlycsökkentéssel jár majd. Miért megy a Sant'Agata Bolognese-i márka erre az útra? Mert még a Lamborghininek is be kell tartania a szigorúbb emissziós előírásokat.

A jó hír, hogy a teljesen új V12-es motor továbbra is szívómotor lesz, nem turbófeltöltéses. A vállalat vezérigazgatója, Stephan Winkelmann elmondta, hogy az Aventador utódja mechanikailag nem lesz rokonságban a Sián FKP 37-essel, hozzátéve, hogy ez egy teljesen új autó lesz. A továbbiakban megerősítette, hogy lesz benne összkerék-kormányzás, valamint AWD, aktív aero és rengeteg szénszálas anyag, hogy a súlyt kordában tartsák.

Az új V12-es gép adja majd meg az alaphangot a Lamborghini villamosított szándékaihoz, mivel minden 2023-tól érkező új modell hibrid lesz. A Huracan utódjáról már megerősítést nyert, hogy PHEV lesz, hatnál több hengert tartalmazó belsőégésű motorral. Az Urus szintén a villamosított úton fog átlépni 2024-re, megelőzve a vállalat első villanyautóját, amely 2028-ban érkezik majd crossover formájában.

