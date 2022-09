A BMW M idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, és ezzel a mérföldkővel együtt jár a CSL becenév megbecsülése is, amely egy évvel az M divízió születése után debütált.

És bár négy BMW M CSL prototípus is készült, amely soha nem került forgalomba, a harmadikat, ami igen, éppen idén mutatták be a BMW M4 CSL formájában. Ez a leggyorsabb szériagyártású BMW, amely valaha is körözött a Nürburgring Nordschleife pályáján, mindössze 7:20.2 perc alatt teljesítve egy kört. Mindez az ikonikus motorsportrészleg által alkalmazott teljesítményjavításoknak köszönhető, amelyekkel az eddigi legkeményebb M autót kaptuk.

Az alkalmazott súlycsökkentésekkel a 2023-as BMW M4 CSL-nek 3,7 másodperc alatt kellene elérnie a 100 km/h-s sebességet; 10,9 másodperc, ha továbbmegy, és megpróbálja elérni a 200 km/h-s sebességet. Ezt a duplaturbós 3,0 literes sorhatos motornak köszönheti, amelyet átdolgoztak, hogy akár 543 lóerőt is leadjon - 40 lóerővel többet, mint az M4 Competition.

A forgatónyomaték 649 newtonméter 2750-es és 5950-es fordulatszám között. A BMW az M4 CSL-ben a feltöltőnyomást is 30,5 psire javította, ami az M4 Competition 24,7 psijéhez képest komoly plusz.

A lenti videón a Motorsport Magazine gyorsulási futamot végzett az M4 CSL-lel. A 100 km/órás sprint 3,7 másodperc alatt teljesült, míg a 200 km/órás sebességet 10,9 másodperc alatt érte el. Mindkettő megfelel az állítólagos számoknak.

A száguldás 1 km után alábbhagyott, így az elektronikusan korlátozott 307 km/h végsebességet nem sikerült elérni. Ettől függetlenül az M4 CSL 271 km/h-s sebességet ért el az említett távolságon belül, és meg sem izzadt közben.

