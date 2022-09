A Bugatti La Voiture Noire ma a világ egyik legdrágább autója. Prototípusként 2019-ben mutatták be, majd néhány évvel később egyetlen példányban gyártották le, mielőtt átadták volna titokzatos megrendelőjének.

Ez a modell az elveszett Bugatti Type 57 SC Atlantic előtt tiszteleg. Tulajdonosa ahelyett, hogy biztonságban tartotta volna, Horvátországba utazott, hogy részt vegyen a szeptember 2. és 5. között megrendezett Supercar Owners Circle elnevezésű rendezvényen. Az egyedülálló La Voiture Noire nem volt egyedül, távolról sem, a molsheimi márka számos ritka és exkluzív modellje kísérte.

14 Fotó

Centodieci, Divo, Chiron Super Sport 300+, Chiron Super Sport, Chiron L'Ébé, Chiron Pur Sport, Chiron Sport és négy Chiron érkezett a La Voiture Noire mellett. Ezek a Bugattik együtt 1000 km-t tettek meg, kezdve egy hegymászással Zágráb mellett. A konvoj ezután Zágráb belvárosa felé vette az irányt. Szombaton reggel minden résztvevő a Velika Gorica ZTC-be ment. Délután a vendégek elindultak Sibenik városába.

"Igazi megtiszteltetés számomra, hogy a Supercar Owners Circle-t immár második egymást követő évben rendezhetem meg hazámban. Azzal, hogy ritka és különleges járműveiket megosztották a lelkes horvátországi közönséggel, ügyfeleink bebizonyították, hogy mennyire szenvedélyesen szeretik a Bugatti márkát. Az a tény, hogy minden autó, amely elhagyja műhelyünket - még a teljesen egyedi példányok is - vezethető és élvezhető, és képes 1000 km-es utakon is kényelmet nyújtani, sebességrekordokat dönteni zárt pályákon vagy kanyargós hegyi utakon, nagyon is Ettore Bugatti szellemében készült" - mondta Mate Rimac, a Bugatti Rimac vezérigazgatója.

Ez a Bugatti La Voiture Noire második nyilvános szereplése. Bár a tulajdonos kilétét, aki ragaszkodik a névtelenséghez, még nem ismerjük, legalább egy arcot tudunk hozzáadni (hacsak az igazi tulajdonos nem adta kölcsön az ékszert valakinek, akiben megbízik). A videósok által a YouTube-ra feltöltött videókon egy harmincas éveiben járó pár váltotta egymást a Fekete autó volánjánál, amelyet adózás előtt 11 millió euróért adtak el. Az alábbi videón 6:00 és 15:30 percnél láthatók.

