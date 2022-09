A CATL M3P akkumulátorainak bemutatkozása a sanghaji gyárban épített Tesla-autókban úgy tűnik, ugrásszerűen közeledik. A múlt havi pletykák után maga Zeng Yuqun, a CATL vezérigazgatója és alapítója tért vissza a témához, aki a múlt héten Pekingben tartott World New Energy Vehicle kongresszuson mutatta be az új akkumulátorokat.

Az új akkumulátorokról szólva Yuqun megerősítette, hogy azok sűrűsége 10%-kal vagy akár 20%-kal nagyobb lesz, mint a normál lítium-vas-foszfát akkumulátoroké. A részletekbe menve (nem a kémiai képlet vagy a felépítés, hanem a teljesítmény tekintetében) Yuqun azt is elmondta, hogy ez a fajta akkumulátor a nikkel-mangán-kobalt akkumulátorhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik majd, de sokkal alacsonyabb költségekkel.

A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának első számú vezetője azt is elmondta, hogy meg akarják őrizni vezető szerepüket az iparágban, és bízik abban, hogy az M3P jelentősen hozzájárulhat ehhez. Pontosan a nagyobb sűrűségük és az alacsonyabb gyártási költségek miatt az M3P akkumulátorok számos gyártó számára vonzóak lesznek, és lehetővé teszik a CATL számára, amely több mint 30 százalékos piaci részesedéssel zárta a 2021-es évet, hogy visszaszorítsa az olyan erős versenytársakat, mint az LG Energy Solution vagy a BYD.

A pletykák szerint az egyik első gyártó, amely az M3P akkumulátort használja, a Tesla lehet, amely a sanghaji Gigafactoryban épülő autókba szerelheti be. Míg először azt pletykálták, hogy ez az akkumulátor a Model 3-ban fog kikötni, most úgy gondolják, hogy a Model Y egyes változataiban is előfordulhat.

Jelenleg a Kínában gyártott Model 3 és Model Y LFP típusú CATL akkumulátorokkal rendelkezik, és a hatótávolságuk (a CLTC ciklus szerint, amely "nagyvonalúbb", mint a WLTP) 545 és 675 km között van.

Az M3P-kre való átállással a hatótávolság a megnövekedett energiasűrűség kihasználásával növekedhet, így egyes modellek - legalábbis a Dual Motor Long Range változatok - 700 km körüli hatótávolságot ígérnek egy feltöltéssel.

A pekingi Új Energetikai Járművek Világkongresszusa is inkább az akkumulátorgyártó ágazat termelésével és ellátási láncával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. A Sárkány országa, amely számos új akkumulátor-koncepción dolgozik (a CATL által készített nátriumion-akkumulátoroktól a NIO és a WeLion szilárdtest-akkumulátoraiig), a kibocsátásokról is beszélt.

A kínai kormány a nemzetközi szabványokhoz való igazodásra ösztönözné az iparágat. Yuqun maga is elismerte, hogy Kína elmarad más országoktól. Úgy tűnik, hogy közös cél a gyárak és a folyamatok korszerűsítése a levegőbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségének csökkentése érdekében, és még egy olyan adatbázist is létrehoztak, amely tanúsítja a különböző vállalatok szén-dioxid-kibocsátását.

Az ellenvetések azonban nem maradtak el. Elsősorban azért, mert - mint már elhangzott - hatalmas beruházásokra lesz szükség a változás kezeléséhez. Olyan ezek beruházások, amelyek az emelkedő energia- és nyersanyagárak idején megfizethetetlenek lehetnek. Ezért a javaslatok között szerepelt az újrahasznosítási tevékenységek fellendítése, amelyek máshol egyre nagyobb teret nyernek, Kínában azonban még mindig gyerekcipőben járnak.

