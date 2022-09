Az Audi A4 szedán és Avant változatban, valamint az A5 kupé változatban is frissül a felszereltség és az árak tekintetében 2023-ra.

Eltűnik a kézi sebességváltó az alap benzines változatból, de a nagyobb teljesítményű, teljes LED-es fényszórók (nem Matrix) szériafelszereltséggé válnak, ahogy a kibővített Virtual Cockpit Plus is, az árak azonban emelkednek. Itt vannak a részletek.

Hagyományosan, mint minden évben, július és szeptember között a gyártók bemutatják modelljeik új évre frissített változatát. Ezek kisebb frissítések és kiigazítások a technológiában és a felszereltségben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy autóikat naprakészen és versenyképesen tartsák.

Az Audi A4 és az Audi A5, Európa két legnépszerűbb prémium középkategóriás modellje esetében ezek a változások elsősorban a fedélzeti technológiát érintik. Először is, az Evolution csomag mostantól alapfelszereltség. Ez a szedán jelenlegi generációjának debütálása óta jelen lévő tartozékkeverék, amely mindig is tartalmazta a két zónás klímaberendezést, a belső világítási csomagot és az adaptív, teljes LED-es fényszórókat, de nem a Matrixot.

Az alapváltozattól kezdve tehát szériafelszereltséggé válik a Virtual Cockpit Plus, a vezető előtt elhelyezett 12,3 colos képernyő, amely menet közben is képes releváns információkat, például a teljes navigációs térképet megjeleníteni. Ezzel együtt, ha már a "centiknél" tartunk, a 17 colos könnyűfém keréktárcsák is alapfelszereltséggé válnak a kevésbé gazdag felszereltségi szintektől és minden motorhoz.

A felszereltség bővítésével egyidejűleg az A4-es modellcsalád árai, ha enyhén is, de emelkednek. Például egy Audi A4 Avant 35 TDI 150 LE S-tronic a teljesebb S-line Edition felszereltségben most 51 850 euróba, azaz kb. 21 millió forintba kerül.

Az A4-gyel ellentétben azonban az A5-ös modellcsalád ára csökken. Végül, egy időben mindegyiknél eltűnik a kézi váltó, még a 35 TFSI belépőszintű változat esetében is.

