A Ford egy rövid, de figyelemre méltó teaserrel mutatta be a 2024-es Mustangot egy nemrégiben közzétett közösségi média-posztban. A 10 másodperces videó a The Stampede-et hirdeti, amely a hetedik generációs lovaskocsi élő bemutatójából egy bemutató előtti kirándulásra és partira váltott, amelyre a Mustang-tulajdonosok is meghívást kapnak. A klipből azonban kiderül, hogy jelentős változás jön a Mustang hátulján, és valószínűleg egy új felszereltségi szint is.

A videó egy bőrönddel kezdődik egy autó hátuljában, amely feltehetően egy új Ford Mustang. A csomagtérfedél becsukódik, és a panel közepén egy ismerős GT jelvényt fedezhetünk fel. A panel azonban nem fekete, mint ahogyan az a teljes hatodik generációnál volt. Az új modell a hátsó lámpák között visszatér a karosszéria színéhez, és ez nagy szó. A feketítés a Mustang ikonikus megjelenése, amely egészen az első generációig nyúlik vissza. Az évek során a gyárból hol elérhető volt, hol nem, de úgy tűnik, a hetedik generációnál már nem lesz. Legalábbis bizonyos felszereltségek esetében.

Kevésbé feltűnő a GT jelvénybe vésett Performance szó. A kabrión kívül a jelenlegi GT Fastback és Fastback Premium felszereltségben kapható. A GT Performance csomag továbbfejlesztett fékekkel, finomított felfüggesztéssel és egyéb fejlesztésekkel egészül ki, de lehet, hogy ez 2024-re egy új felszereltséggé alakul át. Kémfotókon olyan álcázott Mustang prototípusok láthatók, amelyek meglehetősen agresszívnek tűnnek, így ez mindenképpen lehetséges.

A kérdéseinkre szeptember 14-én kapunk választ. Ekkor debütál ugyanis az új Mustang, és a Ford mindent megtesz, hogy ezt emlékezetessé tegye. Az autógyártó megerősítette, hogy több mint 1000 Mustang-tulajdonos regisztrált a szeptember 14-i The Stampede-en való részvételre, de a The Drive Home nevű kéthetes út valójában szeptember 6-án kezdődik a washingtoni Tacomában. A Ford konvoja több államot is bejár, végül pedig Dearbornba érkezik a debütáló túrára.

Csehországban nagy port kavart egy évekkel ezelőtt lefoglalt, állítólag lopott Mercedes SLR McLaren állapota, mely azóta is a szabad ég alatt áll egy telephelyen. Itt írtunk róla bővebben.