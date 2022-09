A károsanyag-kibocsátási előírások egyre szigorodnak - különösen az EU-ban -, de a Mercedes átnézte a flottaszámokat, és rájött, hogy az AMG GT Coupe megtarthatja a V8-as motorját. Az SL 55 és 63 roadster testvéreihez hasonlóan a fix fémtetős változatban is egy 4,0 literes duplaturbós egység lesz, közel 600 lóerővel. Mivel az SL egy grand tourer, a GT pedig egy fókuszáltabb sportautó, várhatóan az utóbbinál a teljesítményt helyezik előtérbe a kényelemmel szemben.

A következő hónapokban esedékes hivatalos leleplezést megelőzően a második generációs AMG GT Coupét természetes élőhelyén, a Nürburgringen láthatjuk. Ezek a prototípusok minden bizonnyal egy nagy V8-ast rejtenek, amit a közelgő AMG C63 tesztjárműveiről nem mondhatunk el, mivel a szuperszedán négyhengeres hibrid elrendezéssel fog rendelkezni.

Ha már az AMG "45-ös" kompakt autóiból adaptált M139-es motorról beszélünk, érdekes lesz látni, hogy az SL 43-nak lesz-e kupé megfelelője ugyanezzel a 2,0 literes turbómotorral. A logika azt súgja, hogy az affalterbachiak a négy- és nyolchengeres GT és SL modellek közötti szakadékot is egy sorhatos motorral felszerelt származékkal tervezik áthidalni. A tápláléklánc csúcsán egy V8-as plug-in hibridnek van a helye, ennek több mint 800 lóerővel kellene rendelkeznie.

Visszatérve a szóban forgó prototípusokra, úgy tűnik, hogy legalább az egyik hátsókerék-kormányzású volt. Ez nem túlságosan meglepő, hiszen a leköszönő AMG GT Coupé is rendelkezik ezzel a funkcióval, és az új tető nélküli SL-ben is láttunk már ilyet. A Mercedes 911-es elleni harcosa az állítható hátsó spoilerre kiterjedő álcázás ellenére már most is karcsúnak tűnik.

A menüben szerepel a teljesen változó összkerékhajtás, a kilencfokozatú automata váltó, a mild hibrid technológia és a kifinomult felfüggesztés, amely elöl kettős keresztlengőkaros, hátul többlengőkaros. Annak ellenére, hogy más platformra váltanak, a súlyelosztás valószínűleg nem fog drámaian eltérni a jelenlegi kupé 47:53 arányától.

Az általános stílusnak egy kupévá alakított SL-nek kell lennie, és a megszokott téma az utastérben is folytatódik. A roadster bőrben fürdő, előkelő kabinja azonban több szénszálas és sportos elemet kap, hogy jobban illeszkedjen a pályaorientált GT státuszához. Természetesen a legnagyobb változás elődjéhez képest a 2+2-es elrendezés átvétele lesz, míg a jelenlegi autó csak két üléssel érkezik.

Az új generáció 2023-ban jelenhet meg kizárólag kupéként, mivel a roadster már nyugdíjazásra került, tekintve, hogy az SL ugyanazokat az alapokat használja, mint a GT. A hibrid V8-as sorozat valószínűleg később kerül a kínálatba, hogy felvegye a versenyt a Porsche már megerősített hibrid 911-esével.

