A Lamborghini már most előértékesítette az összes 2024 elejéig gyártott autóját, mondta a vezérigazgató az AFP-nek, ami jól szemlélteti a gyártó helyzetét a több mint morózus gazdasági környezetben.

"Nagyon erős a kereslet, és a rendelésállomány jelenleg meghaladja a 18 hónapot"- mondta Stephan Winkelmann egy interjúban, miután az első félév mind az értékesítés, mind a nyereségesség tekintetében rekordot döntött.

Egy olyan időszakban, amikor a világgazdaság szenved az ukrajnai háború következményeitől, a tehetős vásárlók hűségesek maradnak a német Volkswagen-csoport tulajdonában lévő gyártóhoz.

"Egyre többen jönnek a Lamborghinihez", és az ügyfelek száma "nem a mi gondunk" amíg "a világgazdaság többé-kevésbé stabil marad", magyarázza az igazgató.

Az augusztus elején közzétett eredmények szerint az első hat hónapban az üzemi árrés elérte a 32%-ot, az 5090 eladott autóból származó 425 millió eurós üzemi nyereséggel.

A luxuskategóriában a Ferrari szintén rekord eredményeket ért el a második negyedévben, és rekordszintű megrendelésekkel emelte éves előrejelzéseit. A hosszú rendelési idők az alkatrészek, különösen az elektronikai chipek hiányának is köszönhetőek.

A teljes Volkswagen-csoporthoz hasonlóan a Lamborghini is elkötelezett a kínálatának villamosítása mellett, több mint 1,5 milliárd eurós beruházással.

A gyártó 2024-re ígéri minden modelljének hibrid változatát, az első teljesen elektromos Lamborghini pedig "az évtized második felére" érkezik.

"Már az is sok, hogy a teljes paletta hibriddé váljon" ebben az időkeretben, jegyezte meg Stephan Winkelmann. "Már most is a lehető legtöbbet tesszük, és a lehető leggyorsabban haladunk."

