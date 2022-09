A kémfotókból kiderült, hogy a Porsche egy sor frissítést tervez a Panamera számára, de a jövő talán valami nagyobbat is tartogat a sportos liftback számára. Az Autocar új jelentése azt állítja, hogy egy elektromos változat is készül, ugyanazon a Scalable Systems Platformon (SSP), amely a zuffenhauseni márka nemrég bejelentett hétüléses SUV-jának alapját is adja majd. A dedikált EV platformot az évtized folyamán érkező második generációs Taycan számára is fel fogják használni.

Úgy vélik, a belsőégésű motor nélküli Panamera a Taycan fölé fog kerülni, mivel nagyobb karosszériával és megnövelt tengelytávval rendelkezik majd. A brit magazin állítása szerint hasonló méretű lesz, mint a ma kapható nyújtott modell, amely tekintélyes 5199 milliméterre nyúlik, a tengelyek között pedig 3100 milliméter a távolság. Az, hogy egy testre szabott villanyautó-platformra épül, azt jelenti, hogy a belső térkínálat jobb lesz, mint a benzines Panamera esetében.

Az állítólagos Panamera EV a hírek szerint a fejlesztés korai szakaszában van, ezért nem valószínű, hogy az évtized közepe előtt, amikor a nagy SUV a tervek szerint az utcára kerül, megjelenik. A következő Taycan megjelenését 2027-re tervezik az Autocar szerint. A Porsche állítólag a nagyobb hatótávolság elérése érdekében fejlettebb, nagyobb energiasűrűségű, 800 V-os akkumulátortechnológián dolgozik, miközben egy- és kétmotoros származékok is készülnek.

Az elektromos Panamera nem jelenti a belső égésű motorok végét, mivel a Porsche 2023-ban kívánja frissíteni a jelenlegi modellt, és az évtized végéig gyártásban is kívánja tartani. Ez néhány év átfedést jelentene, ami a Macan esetében is így lesz. A sportos crossover jövőre kap egy EV-változatot, amelyet egy ideig a benzines származékok mellett árulnak majd. Esélyes, hogy a nagyobb Cayenne is hasonló stratégiát követ majd, az Autocar szerint 2025-ben kap egy kibocsátásmentes társat.

Az egyetlen Porsche, amely nem kap tisztán elektromos hajtásláncot a közeljövőben, a 911-es lesz, mivel a német márka kizárta, hogy ebben az évtizedben még egy elektromos modell készüljön. Eközben az évtized közepére jön a hibrid hajtáslánc, amikor a kisebb 718-as sportkocsi teljesen elhagyja a belső égésű motorokat.

