Nem titok, hogy Kína messze a világ legfontosabb autóipari piaca. Nemcsak a gyártott és eladott darabszám tekintetében a legnagyobb, hanem a kutatás és fejlesztés egyik fő központjává is vált, és az egyetlen hely, ahol megfizethető árú elektromos autók találhatók.

Míg az Egyesült Államok, Európa, Japán és Korea érett piacok, amelyek nem növekednek, addig Kína még mindig fontos növekedési és profitforrás az autógyártók túlnyomó többsége számára szerte a világon.

Erőssége a hatalmas belső kereslet, amely lehetővé teszi számos márka számára, hogy különböző modelleket adjon el mindenféle vásárlónak. Mindenki számára vannak lehetőségek, ha világos a terméktervezés, és ha az autók formatervezés és méret tekintetében kielégítik a felhasználókat. Kínában például a fogyasztók nem rajonganak a kisautókért, a sportautókért és a furgonokért. Éppen ellenkezőleg, szeretik a mindenféle SUV-kat, kompakt és nagy szedánokat, sőt még a pickupokat is.

Aztán erős kormányzati támogatásban részesülnek. Az autóipar és annak globális terjeszkedése része a kommunista párt által létrehozott gazdasági növekedési tervnek. A kínai autóipar fejlesztése a gazdaság középpontjában áll. Ennek eredményeként a helyi gyártók által elért fejlődés jelentős. De vajon egyenrangúak-e a legújabb kínai gyártású autók az európai, amerikai, koreai és japán autókkal?

Ami a formatervezést illeti, a válasz egyértelműen igen. A legújabb bemutatott modellek nagyon érdekes formákkal rendelkeznek, amelyek modernné, frissé és élővé teszik őket, és sok személyiséggel rendelkeznek. A kínai autók már nem csak a nyugati modellek másolatai.

A dizájn lehet szubjektív kérdés, de az igaz, hogy a kínaiak által gyártott számos új autó karosszériája mögött nyugati tervezők állnak. Sőt, sok ottani cégnek Európában és az Egyesült Államokban van tervezőközpontja. Az, ahogyan egy autó kinéz, az egyik első dolog, amin egy új márkának dolgoznia kell, különösen, ha ismeretlen a tengerentúlon.

Erre számos példa van: SUV-k és szedánok a NIO-tól, vagy a BYD Han és Tang. Ott van a nemrég bemutatott Chery Arrizo 8 és más SUV-k, mint a Changan SL03, UNI-V, UNI-K és UNI-T. Az Avatr 11 (címlapképünkön) az egyik legszebb. A GAC GS8 és a szögletes és érdekes Haval Big Dog, Cool Dog és H-DOG szintén szemrevaló versenyzők.

A prémium szegmensben a Hongqi márka nem okoz csalódást a H9-cel és a E-HS9-cel. A Geely, az egyik legnagyobb, a Xingyue L és a Preface modellekkel tündököl. Testvérmárkája, a ZEEKR a 001-et kínálja modern nagy szedánként.

A teljes Lynk & Co kínálat szintén nagyon vonzó és eredeti. A Li Auto a ONE-t és az L9-et mondhatja magáénak, mint két modern és szép SUV. Az MG most mutatta be az MG7-et, amely könnyen lehet a Kia Stinger riválisa. A Hozon Neta S egy lenyűgöző nagy szedán, nagyon egyedi formatervvel. A Tank 500 szintén egy különösen nagy SUV. Az Európában most terjeszkedő Xpengnek ott van a G9, egy hatalmas SUV.

A szemet gyönyörködtető dizájn mögött, a kínaiak keményen dolgoznak azon, hogy javítsák autóik minőségét. A felhasznált anyagok és az autók építési módja ma már szinte semmi különbséget nem mutat nyugati riválisaikhoz képest. Ugyanez a helyzet az alkalmazott technológiával is, nagyon érdekes navigációs, kommunikációs és szoftveres megoldásokkal, amelyek sok esetben a külföldi átlagot is meghaladják.

Három elem hiányzik ahhoz, hogy a kínai autók uralják a világ útjait: az ismertség, a hírnév és a történelem. Az első kettő megoldható a vonzóbb, jó minőségű autók bevezetésével. A fogyasztók szerte a bolygón elkezdenek többet megtudni a kínai autókról, amint versenyképes autókkal lépnek piacra. Ez azonnal segíteni fog javítani a kínai termékek rossz megítélésén a világ számos részén. Japán és Korea tudna erről mesélni.

A történelem már más kérdés. Kínában nincs nagy múltja az autógyártásnak, és ez elég nagy kihívásnak bizonyul a prémium szegmensben versenyző márkák számára.

Mindenesetre még hosszú út áll előttünk. 2021-ben több mint 125 kínai márka adott el autókat, összesen 13,2 millió darabot világszerte. Ez 21 százalékkal több, mint a 2020-ban eladott darabszám, szemben a globális piac által regisztrált 6 százalékos növekedéssel.

Ebből a teljes mennyiségből a Kínán kívül értékesített egységek mintegy 885000 darabot tettek ki, ami valamivel kevesebb, mint 7 százalék. Azonban a határokon túli eladások 113 százalékkal nőttek 2020-hoz képest.

A cikk szerzője, Felipe Munoz, a JATO Dynamics autóipari szakértője.

